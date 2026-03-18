চীনে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ইফতার আয়োজন
চীনের নানজিং শহরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আজ বুধবার (১৮ মার্চ) এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নানজিং ইউনিভার্সিটি অব অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনটিক্সের (NUAA) বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে এই আয়োজনের উদ্যোগ নেন।
বর্তমানে বৈশ্বিক শিক্ষার প্রসারের ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য চীন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় নানজিং ইউনিভার্সিটি অব অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনটিক্সেও প্রায় দেড় শতাধিক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। ভিনদেশে অবস্থান করলেও তারা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আবহ ধরে রাখার চেষ্টা সবসময়ই করেন।
রমজান মাসে প্রতিদিন রোজা রাখা, ইফতার করা এবং তারাবির নামাজ আদায় সবকিছুই এখানে পালন করা হয়। তবে দেশের মতো পারিবারিক পরিবেশ, পরিচিত খাবার কিংবা একসঙ্গে বসে ইফতার করার আনন্দ বিদেশে অনেকটাই ভিন্ন। বিশেষ করে ক্লাস, ল্যাব এবং পড়াশোনার ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে ইফতার করার সুযোগ পান না।
এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই একদিনের জন্য হলেও সবাইকে একত্রিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন প্রায় শতাধিক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। দিনভর ব্যস্ততার পর সবাই একত্রিত হয়ে দেশীয় খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন এবং একে অপরের সঙ্গে সময় কাটান।
ইফতার আয়োজনটি শুধু খাবার গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি পরিণত হয় এক ধরনের মিলনমেলায়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন, নতুনদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং প্রবাস জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। অনেকেই জানান, এই ধরনের আয়োজন তাদের মানসিকভাবে অনেকটা স্বস্তি দেয় এবং দেশের অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করে।
আয়োজকদের মতে, ব্যস্ত জীবনের মাঝেও এমন একটি দিন সবাইকে একত্রিত করে, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে এবং প্রবাসে থেকেও নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুযোগ করে দেয়। তারা ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সব মিলিয়ে, চীনের মাটিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের এই ইফতার মাহফিল ছিল সম্প্রীতি, ঐক্য এবং দেশীয় সংস্কৃতির এক সুন্দর প্রতিফলন।
লেখক: মানসুর জিসান
শিক্ষার্থী NUAA, এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার BCYSA