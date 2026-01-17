বিইউবিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) স্প্রিং–২০২৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বরণ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন।
বিইউবিটির উপাচার্য এ বি এম শওকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক খালেদ মাসুদ পাইলট। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিইউবিটির উপদেষ্টা এবং বিইউবিটি ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মো. আবু সালেহ।
খালেদ মাসুদ পাইলট বলেন, জীবনে সফল হতে হলে শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের বিকল্প নেই। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকলে একজন শিক্ষার্থী মানসিকভাবে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। তিনি শিক্ষার্থীদের দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
আবু সালেহ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়জীবনই একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে যোগ্য ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।’
এ বি এম শওকত আলী বলেন, বিইউবিটি শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের জ্ঞান ও মূল্যবোধে গড়ে তুলে বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে কাজ করে যাচ্ছে। নবাগত শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিইউবিটির রেজিস্ট্রার মো. হারুন-অর-রশিদ। নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় দিনব্যাপী আয়োজন।