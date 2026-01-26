চতুর্থবারের মতো টিএমজিবি সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
প্রযুক্তি সাংবাদিকদের সংগঠন টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ (টিএমজিবি)–এর সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি ২০২৬ এবং শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গত শনিবার (২৪ জানুয়ারি ২০২৬) রাজধানীর পান্থপথের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির বিজয় মিলনায়তনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে টানা চতুর্থবারের মতো এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে মোট ৪২ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী।
টিএমজিবি সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশের উপাচার্য মোহাম্মাদ আবু ইউসুফ, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রফেশনাল স্ট্যাডিজ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মাহদী উজ জামান, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি ও স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)–এর ফিন্যান্স সেক্রেটারি মোহাম্মাদ আমিনুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন টিএমজিবির সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন হক জুনায়েদ।
অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মাদ আবু ইউসুফ বলেন, ‘প্রযুক্তিনির্ভর এই সময়ে আমাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান নিয়ে মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। শুধু রেডিমেড প্রযুক্তি ব্যবহার নয়, আমাদের প্রজন্মকে এই প্রযুক্তির পেছনের প্রযুক্তিও জানতে হবে। আমি মনে করি টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সন্তানদের এই ধরনের বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদানের উদ্যোগ তাদের শিক্ষাজীবনে আরও উৎসাহ জোগাবে। এটি একটি মহৎ উদ্যোগ এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন।’
মোহাম্মদ মাহদী উজ জামান বলেন, নাসাসহ তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা সাম্প্রতিক সময়ে খুবই ভালো করছে। আগামী দিনেও এই ধরনের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে তুলে ধরতে ও আগামী প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংগঠন হিসেবে টিএমজিবি নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ, স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্প, গ্লোবাল স্কলারস অলিম্পিয়াডসহ বিভিন্ন আয়োজনে সম্পৃক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমার সর্বোচ্চ সহযোগিতা থাকবে।
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের দেশের সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের গরিব কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেধাবী এমন ভেদাভেদের মাধ্যমে আলাদা করা যাবে না। আগামী দিনে শিক্ষাবৃত্তির পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহায়তা করবে স্মার্ট টেকনোলজিস।’
মুনির হাসান বলেন, ‘আমাদের নতুন প্রজন্ম পিছিয়ে নেই। তাদের ঘরে ও স্কুলে বইয়ের মধ্যে বন্দী না রেখে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পাঠ্যক্রমের বাইরের বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণ করানো এবং পরিবার-আত্মীয়স্বজনের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করানো উচিত। এতে তাদের মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটবে।’ তিনি আগামী দিনে ম্যাথ অলিম্পিয়াড, রোবট অলিম্পিয়াড, চিলড্রেন সায়েন্স কংগ্রেস, জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডসহ যেসব আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতা রয়েছে, সেখানে টিএমজিবির সদস্যদের সন্তানদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।
টিএমজিবি সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন বলেন, আগামী দিনে এই উদ্যোগকে আরও বড় পরিসরে ও ভিন্ন আয়োজনে করার প্রচেষ্টা অব্যহত থাকবে।
টিএমজিবি শিক্ষাবৃত্তি ২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন টিএমজিবি সহসভাপতি (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) মইদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মাহাদী হাসান শিমুল, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম দাস্তগীর তৌহিদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নাজনীন আক্তার লাকী, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমুল হোসেন প্রমুখ।