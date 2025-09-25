ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন
নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। গতকাল বুধবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে কেক কাটা, বেলুন ও পায়রা উড়ানোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কার্যক্রম।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসচিব এ টি এম আবদুল বারী (ড্যানী)।
উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমরা চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছি। পরস্পরের হাত ধরে থাকলে সকল চ্যালেঞ্জ আমরা সহজেই মোকাবিলা করতে পারব।’
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ও সাবেক সংসদ সদস্য শামসুজ্জামান বলেন, বিভিন্ন খাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ভূমিকা রেখেছে। ভবিষ্যতেও অ্যালামনাইরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকবে।
আলোচনা পর্ব শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এতে সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান সদস্যরা অংশ নেন।