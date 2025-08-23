ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘ম্যাটেরিয়াল ফেস্ট ১.০’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘ম্যাটেরিয়াল ফেস্ট ১.০’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স উৎসব ‘ম্যাটেরিয়াল ফেস্ট ১.০’। ম্যাটেরিয়াল রিসার্চ সোসাইটি স্টুডেন্টস চ্যাপ্টার-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ স্টাডি অ্যান্ড রিসোর্স ইউটিলাইজেশনের সহায়তায় আয়োজিত এ উৎসব হবে আগামী ৩০ আগস্ট। ওই দিন আয়োজন শুরু হবে সকাল ৯টায়। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
উৎসবের বহুমুখী আয়োজনের মধ্যে রয়েছে—
৩ মিনিট থিসিস
পোস্টার প্রেজেন্টেশন
ভিডিও কম্পিটিশন
ফেইলিউর বাই ডিজাইন - ক্র্যাক দ্য কোড (Material Forensics Challenge)
ফল্ট ইন আওয়ার ড্রাফটস (Peer Review Challenge)
এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের পেশাগত দিকনির্দেশনার জন্য থাকছে বিশেষ আয়োজন ‘ক্যারিয়ার টক’। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জন্য রয়েছে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা এবং বিজয়ীদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।
উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী অডিটরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মামুন আহমেদ। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবদুস সালাম। পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী।
এ উৎসবে দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন। পাশাপাশি দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ২০টির অধিক ক্লাব ও সোসাইটি এ আয়োজনে যুক্ত থাকবে। উৎসবে সর্বমোট ২০০-২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।