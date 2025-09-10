আগামীকাল শুরু হচ্ছে ৭ম যোসেফাইট ম্যাথ ম্যানিয়া

আগামীকাল শুরু হচ্ছে ৭ম যোসেফাইট ম্যাথ ম্যানিয়া
গণিতপ্রেমী শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু হতে যাচ্ছে তিন দিনের বৈচিত্র্যময় আয়োজন সপ্তম যোসেফাইট ম্যাথ ম্যানিয়া ২০২৫। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এ উৎসব।
অংশগ্রহণকারীরা tickify.live/event/7th-josephite-math-mania-2025 লিংকের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারবেন।
এবারের আয়োজনে শিক্ষার্থীরা চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে জুনিয়র ক্যাটাগরি। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে, আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি ছাড়াও এসএসসি ২৫ ও এইচএসসি ২৫ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে। বাংলা ও ইংরেজি—উভয় মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।
তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনকে ঘিরে থাকছে মোট ১৮টি সেগমেন্ট। এর মধ্যে রয়েছে একক, দলীয় ও সাবমিশনভিত্তিক প্রতিযোগিতা। একক সেগমেন্টে থাকছে ম্যাথ অলিম্পিয়াড, আইকিউ টেস্ট, ক্যালকুলাস বি, কোড ব্রেক, রুবিকস কিউব, ৫ মিনিট প্রফেসর, ক্রিপ্টোম্যানিয়া, সুডোকু, জিওমেট্রি ড্যাশ, হিউম্যান ক্যালকুলেটর, প্রোবাবিলিটি প্রেশার ও একটি সিক্রেট ইভেন্ট। সাবমিশনভিত্তিক সেগমেন্টে থাকবে প্রজেক্ট এক্সিবিশন, আর্টিকেল সাবমিশন ও ম্যাথ মিমস, যার মধ্যে শেষ দুটি অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনে। এ ছাড়া দলীয় সেগমেন্টে থাকছে ট্রেজার হান্ট ও টিক-ট্যাক-টো প্রতিযোগিতা।
আয়োজনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে মেডেল, সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীও পাবে একটি করে সার্টিফিকেট।
এবারের আয়োজনের টাইটেল স্পনসর হিসেবে থাকছে ফার্ম ফ্রেশ এবং পাওয়ার্ড বাই স্পনসর হিসেবে থাকছে প্রথম আলো। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে যোসেফাইট ম্যাথ ক্লাব নিয়মিত নানা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতচর্চায় উৎসাহ দিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে ক্লাবটি পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ ম্যাথ ক্লাব অ্যাওয়ার্ড।