ইউএলএএন ইউকে ডিগ্রি প্রোগ্রামের দ্বিতীয় ব্যাচের যাত্রা শুরু
ইউনিভার্সিটি অব ল্যাঙ্কাশায়ারের (ইউএলএএন) ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ও ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোগ্রামে দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ (ইউসিবিডি)।
গত রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ইউসিবিডির গুলশান ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন ও ইউসিবিডিতে যুক্তরাজ্যের ডিগ্রি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা দেওয়া হয়।
ইউএলএএন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা চাইলে ঢাকায় তিন বছরেই অনার্স সম্পন্ন করতে পারবেন কিংবা প্রথম বর্ষ শেষে তাদের জন্য যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরের সুযোগও রয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথি ও শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ও উদ্বোধনী বক্তব্য দেন ইউসিবিডির ডিন অব একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং ইউসিবিডির প্রেসিডেন্ট ও প্রভোস্ট অধ্যাপক হিউ গিল।
শিক্ষার্থীরা ওরিয়েন্টেশনের অংশ হিসেবে ডিগ্রি-ভিত্তিক সেশনগুলোতে অংশ নেন, যেখানে প্রতিটি ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব সেশনে শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্যের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা প্রেজেন্টেশন দেন। এই ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বাংলাদেশে ইউএলএএন ডিগ্রির অধীনে শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পলিসি, একাডেমিক প্রত্যাশা, শিক্ষার্থী সহায়তা সেবা এবং ক্যাম্পাস জীবন সম্পর্কেও জানার সুযোগ পান।