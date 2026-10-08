উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে মেন্টরসের ‘মাল্টি ডেস্টিনেশন এক্সপো ২০২৬’

উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে মেন্টরসের ‘মাল্টি ডেস্টিনেশন এক্সপো ২০২৬’
বিদেশে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করছেন—এমন শিক্ষার্থীদের জন্য ১০টির বেশি দেশে পড়াশোনার সুযোগ ও বিভিন্ন তথ্য নিয়ে ‘মাল্টি ডেস্টিনেশন এক্সপো ২০২৬’ আয়োজন করছে মেন্টরস স্টাডি অ্যাব্রোড। ১০ অক্টোবর রাজধানীর দ্য ওয়েস্টিনে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।
এক্সপোতে ইউরোপ, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা এক্সপোতে বিভিন্ন দেশের বৃত্তির সুযোগ, ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা, আবেদনপ্রক্রিয়া এবং ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি ও বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।