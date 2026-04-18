ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদের ব্যবহারিক দক্ষতা গড়ে তোলার উদ্যোগ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদের ব্যবহারিক দক্ষতা গড়ে তোলার উদ্যোগ
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় গত বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল ২০২৬) ঢাকার ক্যাম্পাসে একটি কর্মশালার আয়োজন করে, যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্য অনুবাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। ‘জ্যাকি কবির পরিচালিত ট্রান্সলেশন ওয়ার্কশপ’ শিরোনামের এই আয়োজনে আগ্রহী অনুবাদক ও সাহিত্যপ্রেমী ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। এখানে অনুবাদের শিল্প ও কৌশল নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মানবিক বিভাগ স্প্রিং ২০২৬ সেশনের ট্রান্সলেশন কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করে।
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখক ও অনুবাদক জ্যাকি কবির বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে সাহিত্য অনুবাদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বাস্তব জীবনের অনুবাদ চর্চা সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কৌশলও পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর সাম্প্রতিক ইংরেজি গল্পের সংকলন ‘ক্রিমসন লেটার্স’ থেকে নেওয়া উদাহরণের মাধ্যমে হাতেকলমে অনুশীলন করান।
কোর্সের শিক্ষক এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মানবিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা আহমেদ পুরো সেশনটি সমন্বয় করেন। তিনি অনুবাদ শিক্ষায় তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সংযোগ তৈরির গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
জ্যাকি কবির দেশ-বিদেশে সাহিত্য অনুবাদে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে প্রশংসিত ছোটগল্প সংকলন ‘সাইলেন্ট নয়েস’, যা বর্তমানে ভারতের তামিলনাড়ুতে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।
এ ছাড়া তিনি Ngũgĩwa Thiong’o-এর Between the Rivers গ্রন্থের বাংলা অনুবাদও করেছেন। বইয়ের বাইরে, তিনি বিভিন্ন সংকলন ও জার্নালে কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে The Literary Encyclopedia এবং Asiatic Society of Bangladesh-এর প্রকাশনা।
এই কর্মশালার মাধ্যমে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যভিত্তিক সমালোচনামূলক দক্ষতা বাড়ানো এবং নতুন প্রজন্মের অনুবাদক, লেখক ও গবেষক তৈরি করার প্রতি তাদের অঙ্গীকার আরও একবার তুলে ধরেছে।