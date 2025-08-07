ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহ–উপাচার্য হিসেবে যোগ দিলেন মাসুম ইকবাল
অধ্যাপক মুহাম্মদ মাসুম ইকবাল বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সহ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের অনুমোদনক্রমে গত ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রের আলোকে তিনি এ পদে যোগ দেন। আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. সবুর খানের হাতে যোগদান পত্র তুলে দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এ পদে যোগ দেন। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান সহ–উপাচার্য পদে অধ্যাপক মো. মাসুম ইকবালকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান।
অধ্যাপক মাসুম ইকবাল ২০০১ সালে ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অব আইটিতে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে ২০০২ সালে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে প্রভাষক পদে যোগ দেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে একাডেমিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি বিভাগীয় প্রধান, সহযোগী ডিন এবং ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
অধ্যাপক মাসুম ইকবাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাংকিং এবং বিমা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এমবিএ এবং বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর একাডেমিক দক্ষতা মার্কেটিং, সার্ভিসেস মার্কেটিং, গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক ব্যবসার ক্ষেত্রে বিস্তৃত। তিনি মালয়েশিয়ার ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক এবং তুরস্কের আনাদোলু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরাসমাস+ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি স্কোপাস এবং ওয়েব অব সায়েন্সে সূচিবদ্ধ ৫০টিরও বেশি গবেষণা প্রকাশনা লিখেছেন এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেবা বিপণনের ওপর একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছেন।
মাসুম ইকবাল ডিআইইউর ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং পাঠ্যক্রম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিজ্ঞপ্তি