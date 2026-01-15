ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাবের যাত্রা শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাবের যাত্রা শুরু
তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশে অপরাধ বিজ্ঞান চর্চাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্রিমিনোলজি বিভাগে যাত্রা শুরু করলো নিজস্ব ‘ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাব’।
গতকাল বুধবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিটির শুভ উদ্বোধন করা হয়।
বিভাগের শিক্ষার্থী নিশাত ও খালিদ-এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।
গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা এবং বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান, অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল মো. সিবগাত উল্লাহ।
বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও এই ল্যাবের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক তৈয়বুর রহমান। বিভাগের চেয়ারপারসন সহযোগী অধ্যাপক শাহারিয়া আফরিনেরর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সহকারী প্রক্টর এবং ক্রিমিনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেজাউল করিম সোহাগ। তিনি বলেন,
"আজকের দিনটি আমাদের বিভাগের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গৌরবের। কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসংখ্য
এরপর বিভাগের ১৩ বছরের পথচলার প্রধান মাইলফলক ও গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিগুলো নিয়ে নির্মিত একটি বিশেষ ভিডিয়োচিত্র বা তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এরপর আগত অতিথিদের ফুলেল সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং বিভাগের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।
আয়োজনের এ পর্যায়ে বিভাগের নিজস্ব বিশেষায়িত ল্যাবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রিমিনোলজি বিভাগের ৮ম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাফসান ও আসিফ একটি গবেষণা উপস্থাপন করেন।
আলোচনা পর্ব শেষে অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতা কেটে ‘ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক অ্যানালাইসিস ল্যাব’-এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে একটি বিশেষ কেক কাটার মাধ্যমে এই আনন্দঘন মুহূর্তটি উদযাপন করা হয়। পুরো আয়োজনটি ক্রিমিনোলজির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।