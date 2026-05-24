সাংহাইয়ে এশিয়ান স্পেলিং বি চ্যাম্পিয়নশিপে এমেরাল্ড ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব
এশিয়ান স্পেলিং বি প্রতিযোগিতায় ঢাকার এমেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা, রানারআপ স্থান এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। গতকাল শনিবার (২৩ মে ২০২৬) অনুষ্ঠিত অর্জন সম্পর্কে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এম এম রনক বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যখন প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে, তখন থেকেই আমরা ভাষার ওপর মনোযোগ দিই এবং তা বজায় রাখি। নিজেদের প্রকাশ করার পাশাপাশি তাদের কৌতূহল ও শেখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এটি একটি চূড়ান্ত মাধ্যম। আমরা একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের জাতীয় সম্ভাবনাকে তুলে ধরছি।’
২০২৬ সালের ২৩ মে অনুষ্ঠিত এশিয়ান স্পেলিং বি প্রতিযোগিতাটি এডুপ্রো কনসেপ্টস বাংলাদেশ লিমিটেড ও স্পেলিং বি অব চায়না (এসপিবিসিএন–SPBCN)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। আয়োজকেরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলোতে আন্তমহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য সেরা অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করে।
তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এমেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল অংশগ্রহণকারী সব গ্রেডেই ভালো পারফরম করেছে, যেখানে গ্রেড ৩-৫ এবং গ্রেড ৬-৯ বয়স গ্রুপে দুজন করে বিজয়ী হয়েছে। শাহনান সাবিত নিরঝর (গ্রেড ৫) প্রতিযোগিতাজুড়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে। এ ছাড়া ইউসুফ মো. শফিক (গ্রেড ৩) একই বিভাগে রানারআপ স্থান অর্জন করেছে। আমর ঈসা বিন মোহাম্মদ (গ্রেড ৭) এবং আনাবিয়া শাহরিশ রাফাহ (গ্রেড ৬) চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছিল এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ টাইব্রেকার পর্বের পর রানারআপ ফাইনালিস্ট হিসেবে শেষ করেছে।
এম এম রনক বিশ্বাস করেন, শিশুদের ভাষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অবিচল অঙ্গীকারই এর মূল কারণ, এটি খেলার মাধ্যমে শেখা দিয়ে শুরু হয় এবং এরপর ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই কৌতূহলকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এই সাফল্যে স্কুলটির ১১ জন শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের জুলাই মাসে চীনের সাংহাইতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান স্পেলিং বি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।