ক্যাম্পাস

ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন কে এম মোজিবুল হক

বিজ্ঞপ্তি
কে এম মোজিবুল হকছবি: বিজ্ঞপ্তি

কে এম মোজিবুল হক ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যান এবং ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে ২০২৬–২৭ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ইউএপি ফাউন্ডেশনের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মত ভোটে তিনি এ পদে নির্বাচিত হন।

মোজিবুল হক দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি শিক্ষা, উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও করপোরেট খাতে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি ১৯৮৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত টানা ১২ বছর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। বর্তমানে মোজিবুল হক বাংলাদেশে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের অনারারি কনসাল জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০২৬–২৭ মেয়াদের জন্য ইউএপি ফাউন্ডেশন ও ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজে নির্বাচিত অন্য সদস্যরা হলেন আলমজেব ফারজাদ আহমেদ, আবদুল মালেক মোল্লা, জাকি আলম ও স্থপতি মাহবুবা হক।

