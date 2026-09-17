বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে উৎসবমুখর ‘ফ্যামিলি ডে’ অনুষ্ঠিত
শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা এবং কর্মস্পৃহা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিতে (বিইউ) অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ফ্যামিলি ডে ২০২৬’। রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে সকাল থেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সেক্রেটারি প্রকৌশলী এম এ গোলাম দস্তগীর, বিইউর উপাচার্য অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম, রেজিস্ট্রার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. মাহবুবুল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক (পিআর) সোহেল আহসান নিপুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা।
অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পেছনে শুধু একাডেমিক কার্যক্রম নয়, এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের আন্তরিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মব্যস্ততার বাইরে আমরা যখন সবাই একসঙ্গে আনন্দ করি, তখন পারস্পরিক দূরত্ব কমে এবং সহকর্মীদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সম্প্রীতি বাড়ে। আমি আশা করি, এই আয়োজন আমাদের প্রত্যেককে নতুন উদ্যমে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করবে।
দিনব্যাপী ছিল নানা ধরনের খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক আয়োজন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় র্যাফল ড্র ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।