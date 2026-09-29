ক্যাম্পাস

মেসবা উদ্দিন আলী বিইউএফটির ট্রাস্টি বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান

বিজ্ঞপ্তি
মো. মেসবা উদ্দিন আলীছবি: বিজ্ঞপ্তি

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের (বিওটি) চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন ওয়েগা গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. মেসবা উদ্দিন আলী। গতকাল সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬) বিইউএফটির নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভায় তাঁকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা, প্রশাসন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নসংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সভায় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা বিইউএফটির একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন আরও জোরদার করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা ও বিকাশে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের টেক্সটাইল, পোশাক ও ফ্যাশন খাতে শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিইউএফটির ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিল্প খাতের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্যাম্পাস থেকে আরও পড়ুন