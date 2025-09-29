ক্যাম্পাস

জাপানে থ্রি জিরো লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের চার শিক্ষার্থী

বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীর সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরাছবি: বিজ্ঞপ্তি

জাপানের হিরোশিমা ইউনিভার্সিটিতে ২ থেকে ৪ অক্টোবর শুরু হচ্ছে দ্য ফিফথ থ্রি জিরো লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রাম (থ্রিজেডএলসি) (The 5th 3Zero Leadership Challenge Program—3ZLC)। এশিয়া মহাদেশের ২১টি দেশের ৪৬৬ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিকভাবে অনলাইনে অংশ নেয়। বাছাইপ্রক্রিয়া শেষে মাত্র ১৫ জনকে সরাসরি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই তালিকায় স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশের বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহাতাব ইসলাম ও সিয়াম আহমেদ, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী কে এম ফয়সাল শাহরিয়ার ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফারজিন কামাল খান। তাঁরা অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের পতাকা হাতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশ নেবেন।

এই সাফল্যের পেছনে ভূমিকা রেখেছেন কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তা শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক যাত্রাকে করেছে অনেক সহজ। শুধু অর্থনৈতিক সহায়তাই নয়, তরুণ প্রজন্মকে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পদ হিসেবে দেখে তিনি সব সময় অনুপ্রাণিত করে এসেছেন।

কলেজটির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমতাজ উদ্দিন ও অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আবু সাঈদ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও গবেষণামূলক কাজে নিরন্তর উত্সাহ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনী চিন্তার মাধ্যমে কিশোর-তরুণেরা গড়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে।

