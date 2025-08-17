ক্যাম্পাস

চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুলে এনসিইউকে ফাউন্ডেশন কোর্সের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুল এনসিতে এনসিইউকে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে এমআইই পাথওয়েজ

চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুল এনসিতে (সিজিএস এনসি) এনসিইউকে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে এমআইই পাথওয়েজ। দেশের রাজধানী ঢাকায় ইতিমধ্যেই এমআইই পাথওয়েজের দুটি শাখায় সাড়া পাওয়ায় এ বছর বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো এনসিইউকে ডিগ্রির মাধ্যমে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নের সুযোগ তৈরি হতে যাচ্ছে। এখানে মাত্র ৯ মাসের ফাউন্ডেশন কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে যাবে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার দরজা।

এমআইই পাথওয়েজ ও সিজিএস এনসির এই যুগান্তকারী অংশীদারত্ব চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সিজিএস এনসি প্রাঙ্গণে এমআইই পাথওয়েজের কান্ট্রি ম্যানেজার এইচ এম শাহজালাল বলেন, বিদেশে উচ্চশিক্ষা শুরু করা এখন আর দূরের স্বপ্ন নয়, চট্টগ্রামের তরুণদের জন্য এটি এখন এক বাস্তব সুযোগ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্যাম্পাস থেকে আরও পড়ুন