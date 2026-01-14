প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন ফেস্টের উদ্বোধন
নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য গতকাল মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে উদ্বোধন হয়েছে দুই সপ্তাহব্যাপী ‘অ্যাডমিশন ফেস্ট, স্প্রিং–২০২৬’।
প্রধান অতিথি হিসেবে এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার মো. আনোয়ারুল কবির।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. সাকির হোসাইন, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন শহিদুল ইসলাম খান, স্কুল অব বিজনেসের ডিন আবুল কালাম, স্কুল অব ল–এর ডিন মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।
‘অ্যাডমিশন ফেস্ট, স্প্রিং–২০২৬’ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি ফিতে ৭৫ শতাংশ ছাড় এবং টিউশন ফিতে ১০ শতাংশ স্পেশাল স্কলারশিপসহ মেধার ভিত্তিতে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে। অ্যাডমিশন ফেস্ট চলাকালীন থাকবে তথ্যভিত্তিক দিকনির্দেশনা এবং একাডেমিক ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে নানা উপহার।
গবেষণা ও কর্মমুখী শিক্ষায় অগ্রাধিকার, আধুনিক ও সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড ক্লাসরুম, উন্নত ল্যাব সুবিধা, উচ্চগতির ইন্টারনেট, পৃথক স্টুডেন্ট জোন ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি দেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে গত ২২ বছরে নির্ভরযোগ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।