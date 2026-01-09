স্কলারশিপ, ক্যারিয়ারসহ বিভিন্ন তথ্য জানলেন আগ্রহীরা

অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন এক্সপো
স্কলারশিপ, ক্যারিয়ারসহ বিভিন্ন তথ্য জানলেন আগ্রহীরা
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষার সম্ভাবনা আরও বাড়াতে ‘অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন এক্সপো’র আয়োজন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় এডুকেশন কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোড।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর হোটেল শেরাটনে এক্সপোর উদ্বোধন করেন এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাব্বানী হোসাইন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক ফারহানা নাজরিনসহ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা।
এক্সপোতে অংশ নেয় অস্ট্রেলিয়ার ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে বিশ্বখ্যাত মোনাস ইউনিভার্সিটি, ম্যাককুয়েরি, অ্যাডিলেড ইউনিভার্সিটিসহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় এক্সপোতে আসা শিক্ষার্থীদের সামনে সরাসরি তুলে ধরে তাঁদের কোর্স, স্কলারশিপ ও ক্যারিয়ার গড়ার বিস্তারিত তথ্য।
এক্সপোতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ‘ওয়ান-টু-ওয়ান কাউন্সেলিং’সহ শিক্ষার্থীরা স্কলারশিপের সুযোগ জানা এবং তাৎক্ষণিক ভর্তি বা অনস্পট অ্যাডমিশনও নিশ্চিত করেন। পড়াশোনার সময় খণ্ডকালীন চাকরি এবং ডিগ্রি শেষের পর কাজের সুযোগ নিয়েও বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিরা।
উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক গবেষণা সুবিধা, পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের সুযোগ এবং গ্র্যাজুয়েশন শেষে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার গড়ার বাস্তব সম্ভাবনার কারণেই অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের অন্যতম পছন্দের দেশ।