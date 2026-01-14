ঢাকা ও চট্টগ্রামে ‘অস্ট্রেলিয়ান হায়ার এডুকেশন রোড শো’

ঢাকা ও চট্টগ্রামে ‘অস্ট্রেলিয়ান হায়ার এডুকেশন রোড শো’
বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণাভিত্তিক কোর্স, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ক্লাসরুম ও পড়াশোনার পাশাপাশি কাজের সুযোগ—সব মিলিয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পছন্দের দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
শিক্ষার্থীদের সঠিক কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় বাছাইপ্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে অস্ট্রেলিয়ার প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ‘স্টাডিনেট’ আয়োজন করেছে ‘অস্ট্রেলিয়ান হায়ার এডুকেশন রোড শো ২০২৬’।
আজ বুধবার চট্টগ্রামের দ্য পেনিনসুলা হোটেলে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় রোড শো। ঢাকার শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে আগামী শনিবার (১৭ জানুয়ারি)। চট্টগ্রামের মতো ঢাকায়ও বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এ আয়োজন।
এ আয়োজনে শিক্ষার্থীরা সরাসরি অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন কোনো ধরনের সার্ভিস চার্জ ছাড়া। নিজের একাডেমিক প্রোফাইল ও ক্যারিয়ার লক্ষ্য অনুযায়ী কোন কোর্স ও বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত, সে বিষয়ে পাবেন তাৎক্ষণিক গাইডলাইন। পাশাপাশি স্কলারশিপ, টিউশন ফি, ভিসা, হেলথ ইনস্যুরেন্স ও পোস্ট স্টাডিওয়ার্ক–সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানার সুযোগ রয়েছে।
এ রোড শোতে অংশ নিচ্ছে ‘গ্রুপ অব এইট’ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ অস্ট্রেলিয়ার ৩০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৌশল, স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন, সাংবাদিকতা, মানবাধিকার, নার্সিং, সামাজিক বিজ্ঞানের মতো ক্যারিয়ারমুখী কোর্স অফার করে থাকে।
স্টাডিনেট দীর্ঘদিন ধরে শুধু অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে আসছে।