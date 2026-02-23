ইউআইইউর বিবিএ ইন এআইএস প্রোগ্রাম ‘একাডেমিক অ্যালায়েন্স’ স্বীকৃতি পেল

ইউআইইউর বিবিএ ইন এআইএস প্রোগ্রাম ‘একাডেমিক অ্যালায়েন্স’ স্বীকৃতি পেল
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) বিবিএ ইন এআইএস প্রোগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব ইন্টারনাল অডিটরস (আইআইএ) থেকে ‘একাডেমিক অ্যালায়েন্স’ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আইআইএ গতকাল রোববার অফিশিয়ালি চিঠি হস্তান্তরের মাধ্যমে এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি ইউআইইউকে জানায়। এর মাধ্যমে একাডেমিক অ্যালায়েন্স প্রোগ্রামের অধীন একটি একাডেমিক অ্যাফিলিয়েট লেভেলের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইউআইইউ তালিকাভুক্ত হলো।
আইআইএ প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সেক্টরে ক্যারিয়ার গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ডিগ্রি রয়েছে সেগুলোর আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে সার্টিফিকেশন বা স্বীকৃতি প্রদান করে। শিক্ষার্থীদের পরিচিতিমূলক এক্সপোজার ও বিকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাদার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পেশার ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক ভিত্তি দিয়ে সজ্জিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে আইআইএ হলো এএসিএসবির (অ্যাসোসিয়েশন টু অ্যাডভান্স কলেজিয়েট স্কুল অব বিজনেস) একটি পার্টনার।
এই স্বীকৃতি বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ইউআইইউর বিবিএ ইন এআইএস প্রোগ্রামের একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। ইউআইইউর পাঠ্যক্রম অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। এই অর্জন ইউআইইউর একাডেমিক উৎকর্ষের মাধ্যমে একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ব্যবধান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
