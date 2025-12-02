প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির সিএসইর নবীন শিক্ষার্থীর ফ্রেশার্স রিসেপশন ও ওরিয়েন্টেশন

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির সিএসইর নবীন শিক্ষার্থীর ফ্রেশার্স রিসেপশন ও ওরিয়েন্টেশন
প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ফ্রেশার্স রিসেপশন ও ওরিয়েন্টেশন ২০২৫’ আয়োজন করা হয়। গত রোববার রাজধানীর গুলশানের একটি কনভেনশন হলে ছিল এ আয়োজন।
আয়োজনে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর মোহাম্মদ কায়কোবাদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা মো. আনোয়ারুল কবির নবীনদের স্বপ্ন বুনতে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিভাগের ল্যাব, কোর্স, প্রতিযোগিতা, গবেষণা কার্যক্রম এবং শিল্প-সহযোগিতার সুযোগ সম্পর্কে জানানো হয়। বর্তমান শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের সাফল্যের গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হন নবীন শিক্ষার্থীরা। আয়োজনটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন এবং সিএসই বিভাগের প্রধান শহিদুল ইসলাম খান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার সাকির হোসেন, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স পরিচালক আফরোজা হেলেন প্রমুখ।