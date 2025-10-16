এইচএসসির ফলাফলের সাফল্য বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের উৎসর্গ করল মাইলস্টোন

পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৩
এইচএসসির ফলাফলের সাফল্য বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের উৎসর্গ করল মাইলস্টোন
২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে মাইলস্টোন কলেজ। রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ও ইংরেজি—দুই মাধ্যমে ২ হাজার ৯৮১ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৩। এর মধ্যে মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯১ জন জিপিএ–৫ পেয়েছেন।
মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে ফলাফলের এ সাফল্য ২১ জুলাই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।
বিভাগভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২ হাজার ৩৭৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২ হাজার ৩৭০ জন পাস করেছেন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৮৭। এই বিভাগে ৭৪৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ–৫ পেয়েছেন।
ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অংশ নেওয়া ৩০৫ শিক্ষার্থীর সবাই পাস করেছেন। পাসের হার শতভাগ। এই বিভাগ থেকে ২৩ জন জিপিএ–৫ পেয়েছেন।
অন্যদিকে মানবিক বিভাগে অংশ নেন ৩০৩ জন। পাস করেছেন ৩০১ জন। এ বিভাগের পাসের হার ৯৯ দশমিক ৩৪। মানবিকে জিপিএ–৫ পেয়েছেন ২০ জন।
ফলাফল প্রকাশের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউল আলম বলেছেন, এ সাফল্যের মূল চাবিকাঠি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক—সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনের সঠিক তদারকি, শিক্ষকদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় আমরা ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল পাচ্ছি। গুণগত শিক্ষার জন্য আমরা নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমেও গুরুত্ব দিই। এটাই ভালো ফলের প্রধান নিয়ামক।’