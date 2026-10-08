প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (অধ্যায় ৪): শেরেবাংলা ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা নেতা

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (অধ্যায় ৪): শেরেবাংলা ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা নেতা
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
অধ্যায়-৪
প্রশ্ন: এ কে ফজলুল হক কে ছিলেন?
উত্তর: এ কে ফজলুল হক ছিলেন একজন সাহসী ও অসাধারণ বাঙালি নেতা। তাঁর পুরো নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের অধিকার রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
প্রশ্ন: এ কে ফজলুল হককে ‘বাংলার বাঘ’ বলা হয় কেন?
উত্তর: এ কে ফজলুল হক ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা নেতা। তাঁর সাহস ও নেতৃত্বের জন্য তিনি ‘বাংলার বাঘ’ নামে পরিচিত হন। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছেন।
প্রশ্ন: ফজলুল হক শিক্ষার ক্ষেত্রে কী
অবদান রাখেন?
উত্তর: তিনি বাংলার শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেন। তিনি বহু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন।
প্রশ্ন: ফজলুল হক কৃষকদের জন্য কী
কাজ করেন?
উত্তর: তিনি কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করেন। মহাজনদের ঋণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেন। তিনি জমিদারি প্রথা বাতিলেরও চেষ্টা করেন।
প্রশ্ন: মওলানা ভাসানীকে ‘মজলুম জননেতা’ বলা হয় কেন?
উত্তর: মওলানা ভাসানী ছিলেন শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের নেতা। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেন। তাই তাঁকে ‘মজলুম জননেতা’ বলা হয়।
প্রশ্ন: মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা কীভাবে হয়?
উত্তর: ১৯১৯ সালে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেন। পরবর্তী সময় তিনি একজন জনপ্রিয় জননেতায় পরিণত হন।
প্রশ্ন: মওলানা ভাসানী কৃষকদের জন্য কী
কাজ করেন?
উত্তর: তিনি আসামের ঘাগমারা অঞ্চলের বাঙালি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলন করেন। ওই এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাসানচরে বন্যার কবল থেকে বাঙালি কৃষকদের রক্ষার জন্য তিনি বাঁধ নির্মাণ করেন। কৃষকদের এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ‘ভাসানী’ উপাধি দেওয়া হয়।
প্রশ্ন: মওলানা ভাসানী শিক্ষা ক্ষেত্রে কী
অবদান রাখেন?
উত্তর: তিনি ভারতবর্ষের আসাম ও বাংলাদেশে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে সাহায্য করে।
প্রশ্ন: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কে ছিলেন?
উত্তর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৯২ সালে ভারতের মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
রাবেয়া সুলতানা, িশক্ষক
বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা