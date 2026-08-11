তোমার জীবনের গল্প শেষ হয়নি, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখাই হয়নি, ফেসবুকে এসএসসিতে অকৃতকার্যদের শিক্ষামন্ত্রী

তোমার জীবনের গল্প শেষ হয়নি, গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখাই হয়নি, ফেসবুকে এসএসসিতে অকৃতকার্যদের শিক্ষামন্ত্রী
এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ‘তোমার জীবনের গল্প আজ শেষ হয়নি; একসময় দেখবে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি লেখাই হয়নি। অনেক দিন পরে যখন জীবনে সফল হবে সেদিন আজকের দিকে তাকিয়ে মনে হবে অযথাই তুমি হতাশ হয়েছিলে।’ অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘আপনার সন্তান হয়তো আজ সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে আপনার মুখের দিকে তাকাতে। এই মুহূর্তে আপনার একটি কঠিন বাক্য, উপেক্ষা, ভর্ৎসনার চাইতে দরকার স্নেহময় কথা। ঘরটিকে ওর জন্য আদালত নয়, আশ্রয় করে তুলুন।’
আজ মঙ্গলবার (১১ আগস্ট ২০২৬) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।
পোস্টে শিক্ষামন্ত্রী লেখেন, ‘প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যারা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারোনি, আজ তোমাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। আমি জানি, আজকের দিনটি তোমাদের জন্য খুবই বেদনার আর হতাশার। বন্ধুদের আনন্দ, পরিবারের নীরবতা, আর নিজের ভেতরের অস্বস্তি, সব মিলিয়ে মনে হতে পারে সবকিছু বুঝি থেমে গেল। না থামেনি। কিছুই থামেনি। আজকের ফলাফল তোমার পরিচয় নয়, সেটি কেবল পরীক্ষার সেই নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টায় তোমার খাতায় লেখার একটা হিসাব মাত্র। তোমার পরিশ্রম, তোমার স্বপ্ন, এসবের কোনো নম্বর হয় না।
আমি অনুভব করতে পারি, এ সময়টা তোমাদের জন্য কত কষ্টকর। আমি নিজেও তোমাদের এই কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি। প্রতিবেশীর কৌতূহল, আত্মীয়ের তুলনা, সহপাঠীদের উপেক্ষা সব মিলিয়ে তোমাদের উপরে হয়তো এক গভীর হতাশা ভর করেছে।’
শিক্ষামন্ত্রী ফেসবুকে অভিভাবকদের উদ্দেশে লেখেন, ‘সম্মানিত অভিভাবকেরা, আপনার সন্তান হয়তো আজ সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে আপনার মুখের দিকে তাকাতে। এই মুহূর্তে আপনার একটি কঠিন বাক্য, উপেক্ষা, ভর্ৎসনার চাইতে দরকার একটু আদর, স্নেহময় কথা। ঘরটিকে ওর জন্য আদালত নয়, আশ্রয় করে তুলুন।’
শিক্ষকবৃন্দের প্রতি আহ্বান, ‘অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দিন। কেন সে পিছিয়ে পড়ল, সেই কারণ খুঁজে বের করা আমাদের দায়িত্ব; ব্যর্থতার দায় কেবল শিশুটির নয়, আমাদেরও।’
প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ‘তোমার জীবনের গল্প আজ শেষ হয়নি; একসময় দেখবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি এখনো লেখা হয়নি। অনেক দিন পরে যখন তুমি জীবনে সফল হবে, সেখানে দিন আজকের দিকে তাকিয়ে দেখো মনে হবে অযথাই তুমি হতাশ হয়েছিলে। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা একদিন এই দুর্ভাগা দেশকে নক্ষত্রের পথে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। তোমাদের সেই যাত্রায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তোমাদের পাশে আছে, ছিল, থাকবে।’