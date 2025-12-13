পরীক্ষা

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা

গণিত অনুশীলন করো প্রতিদিন

লেখা:
রমজান মাহমুদ

গণিত: প্রশ্ন নম্বর–১

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে ১ নম্বর প্রশ্ন থাকবে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ওপর। ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ১০টিরই সঠিক উত্তর দিতে হবে, নম্বর থাকবে ১০। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হলো।

১.     ৩ জনের গড় বয়স ৪৫ বছর হলে ৩ জনের মোট বয়স কত বছর?

        ক. ১২৫               খ. ১৩৫

        গ. ১৩৭               ঘ. ১৪৫

২.     বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা কোনটি?

        ক. ব্যাস              খ. ব্যাসার্ধ

        গ. বর্গ                 ঘ. পরিধি

৩.    শতকরা একটি ভগ্নাংশ, যার—

        ক. লব ১০           খ. হর ১০

        গ. লব ১০০         ঘ. হর ১০০

৪.     শতকরা লাভ বা শতকরা ক্ষতি কিসের ওপর হিসাব করা হয়?

        ক. আয়               খ. ব্যয়

        গ. ক্রয়মূল্য           ঘ. বিক্রয়মূল্য

৫.     বিনিয়োগ করা টাকাকে কী বলা হয়?

        ক. আসল             খ. সুদ

        গ. সুদাসল           ঘ. লোকসান

৬.    আসল ছাড়া অতিরিক্ত টাকাকে

        কী বলা হয়?

        ক. মূলধন            খ. সুদ

        গ. সুদাসল           ঘ. লোকসান

৭.     ব্যাংকে জমা করা টাকার ওপর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?

        ক. মুনাফার হার    খ. মুনাফা আসল

        গ. আসল             ঘ. মুনাফা

৮.     ১০০% বলতে কত বোঝায়?

        ক. ১                   খ. ১০

        গ. ২০                 ঘ. ৫০

৯.    /১০ কে শতকরায় প্রকাশ করলে

        কত হবে?

        ক. ৭%                খ. ১০%

        গ. ১৭%               ঘ. ৭০%

১০.   / কে শতকরায় প্রকাশ করলে

        কত হবে?

        ক. ৪%                খ. ২৫%

        গ. ৭৫%              ঘ. ১০০%

১১.   ০.০৪ কে শতকরায় প্রকাশ করলে

        কত হবে?

        ক. ০.৪%            খ. ৪%

        গ. ২৫%              ঘ. ৪০%

১২.   ১২০ কিলোগ্রামের ২০% কত কিলোগ্রাম?

        ক. ১২                 খ. ২৪

        গ. ৪৮                 ঘ. ৯৬

১৩.   ১ এয়র কত বর্গমিটার?

        ক. ১০                 খ. ১০০

        গ. ১০০০            ঘ. ২০০০

১৪.   একটি সংখ্যা ৫০% এর সমান ৬ হলে সংখ্যাটি কত?

        ক. ১২                 খ. ২৪

        গ. ৪০                 ঘ. ৩০

১৫.   একটি দ্রব্য ৬০০ টাকায় ক্রয় করে ৫৫২ টাকায় বিক্রয় করলে কী হবে?

        ক. লাভ ৮%         খ. ক্ষতি ৮%

        গ. লাভ ৪৮ টাকা   ঘ. ক্ষতি ৫২ টাকা

১৬.   বার্ষিক মুনাফা ৬% বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়?

        ক. ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা

        খ. ২০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা

        গ. ৫০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা

        ঘ. ১০০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা

১৭.   সামান্তরিকের কয় জোড়া বাহু

        সমান্তরাল থাকে?

        ক. ১                   খ. ২

        গ. ৩                   ঘ. ৪

১৮.   সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ হলে অন৵ তিনটি কোণ কীরূপ হবে?

        ক. সমকোণ          খ. সূক্ষ্মকোণ

        গ. সরল কোণ       ঘ. স্থূলকোণ

১৯.   যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বাহু পরস্পর সমান্তরাল, তাকে কী বলে?

        ক. সামান্তরিক       খ. ট্রাপিজিয়াম

        গ. আয়ত             ঘ. রম্বস

২০. ধারাবাহিক ১২ বছর সময়কে

        কী বলে?

        ক. এক যুগ           খ. এক দশক

        গ. এক শতাব্দী      ঘ. এক অধিবষ৴

২১.   কোন চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় পরস্পরের

        ওপর লম্ব?

        ক. আয়ত             খ. সামান্তরিক

        গ. ট্রাপিজিয়াম      ঘ. রম্বস

২২.   বর্গের কয়টি কোণ সমকোণ?

        ক. ১                   খ. ২

        গ. ৩                   ঘ. ৪

২৩. চতুর্ভুজের চারটি কোণই সমকোণ হলে, তাকে কী বলে?

        ক. রম্বস              খ. আয়ত

        গ. সামান্তরিক       ঘ. ট্রাপিজিয়াম

২৪.   অধিবষ৴ বলা হয় কত দ্বারা বিভাজ৵ সালকে?

        ক. ১                   খ. ২

        গ. ৩                   ঘ. ৪

২৫.   কম্পিউটারের কতটি মূল অংশ রয়েছে?

        ক. ২টি                খ. ৩টি

        গ. ৪টি                ঘ. ৫টি

২৬. মনিটর কীরূপ ডিভাইস?

        ক. ইনপুট             খ. আউটপুট

        গ. সফটওয়৵ার    ঘ. প্রোগ্রাম

সঠিক উত্তর

১. খ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক ৯. ঘ ১০. গ ১১. খ ১২. খ ১৩. খ ১৪. ক

১৫. খ ১৬. ক ১৭. খ ১৮. ক ১৯. খ ২০. ক ২১. ঘ ২২. ঘ ২৩. খ ২৪. ঘ ২৫. গ ২৬. খ।

  • রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক
    গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

