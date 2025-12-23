নিরপেক্ষ পদার্থ হয় প্রশমন বিক্রিয়ায়

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান
নিরপেক্ষ পদার্থ হয় প্রশমন বিক্রিয়ায়
বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: দহন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে বিক্রিয়ায় মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে অক্সিজেনে সম্পূর্ণভাবে দহন করলে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বা যৌগিক পদাথে৴র রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, সেই বিক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলে।
যেমন: Mg–কে অক্সিজেনে সম্পূর্ণরূপে দহন করলে ভিন্নধর্মী পদার্থ MgO উৎপন্ন হয়। (Mg+O2=MgO)
প্রশ্ন: অক্সিজেন ব্যতীত দহন বিক্রিয়া সম্ভব কি না, ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: দহন বিক্রিয়া হলো এমন একধরনের বিক্রিয়া, যেখানে কোনো পদার্থ অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে আলো ও দাহ উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়া যেহেতু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে, তাই অক্সিজেন ছাড়া দহন বিক্রিয়া হবে না। অক্সিজেন দহনে বা জ্বলতে সাহায্য করে। যেমন: C+O2=CO2
প্রশ্ন: প্রশমন বিক্রিয়া কী, তা ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: যে বিক্রিয়ায় বিপরীতধর্মী পদার্থ একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি করে, তাকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। এতে বিক্রিয়ক হিসেবে অ্যাসিড ও ক্ষার থাকে। যেমন: CO+CH3COOH →(CH3COO)2 Ca+ H2O
প্রশ্ন: রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর ঘটে কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: অণুগুলোর মধ্যে যে বন্ধন শক্তি আছে, তা ভাঙা–গড়ার ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির রূপান্তর ঘটে। কারণ, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থ ভেঙে নতুন পদার্থ তৈরি করে, যা উৎপাদ নামে পরিচিত। উৎপন্ন তাপশক্তিকে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা