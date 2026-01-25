এসএসসি ২০২৬ রসায়ন—বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ

এসএসসি ২০২৬ রসায়ন—বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ
রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–৩
১. কোন নীতিতে ইলেকট্রন বিন্যাস করা হয়?
ক. n+l খ. n-l
গ. nl ঘ. n+s
২. আইসোটোপের কোনটি সমান থাকে?
ক. ভর সংখ্যা খ. নিউট্রন সংখ্যা
গ. প্রোটন সংখ্যা ঘ. ইলেকট্রন সংখ্যা
৩. খাদ্য সংরক্ষণে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. 60Co খ. 32P
গ. 21Zn ঘ. 20S
৪. কেমোথেরাপিতে কী পদার্থ ব্যবহৃত হয়?
ক. মৌলিক খ. বিষাক্ত
গ. তেজস্ক্রিয় ঘ. সক্রিয়
৫. কোন প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয়?
ক. রাসায়নিক বিক্রিয়ায়
খ. ফিউশন বিক্রিয়ায়
গ. দহন বিক্রিয়া
ঘ. সংযোজন বিক্রিয়া
৬. ডলোমাইটের সংকেত কোনটি?
ক. MgCO3 খ. CaCO3.MgCO3
গ. CaCO3 ঘ. CO3
৭. ক্যালামাইনের সংকেত কোনটি?
ক. ZnCO3 খ. SO2
গ. ZnSO4 ঘ. Pb
৮. প্রতিটি পূর্ণ শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা?
ক. n খ. 2n
গ. 2n2 ঘ. 3n2
৯. হাইড্রোজেনের কয়টি আইসোটোপ আছে?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৭টি
১০. ১ গ্রাম হাইড্রোজেনের কয়টি অণু থাকে?
ক. 3.01 X 1023 খ. 3.61 X 1023
গ. 3.023 X 1023 ঘ. 6.023 X 1023
১১. কোন বিজ্ঞানী ত্রয়ীসূত্র প্রদান করেন?
ক. মাদাম কুরি খ. ডোবেরাইনার
গ. নিউটন ঘ. আইনস্টাইন
১২. নিচের কোনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ?
ক. ইউরেনিয়াম খ. বেনজিন
গ. নাইট্রাস ঘ. টলুইন
১৩. কোন ধরনের আইসোটোপের সংখ্যা বেশি?
ক. সুস্থিত খ. অস্থিত
গ. নিস্ক্রিয় ঘ. তেজস্ক্রিয়
১৪. স্থায়ী কণিকা একত্র হয়ে কোনটি
গঠিত হয়?
ক. মৌলিক কণিকা খ. পরমাণু
গ. অণু ঘ. আয়ন
১৫. ইলেকট্রনের ৫ম শেলে উপস্তর সংখ্যা কয়টি?
ক. 3টি খ. 4টি
গ. 5টি ঘ. 6টি
১৬. নিউক্লিয়াসের ব্যাস কত?
ক. 103cm খ. 1010cm
গ. 10-10cm ঘ. 10-15m
১৭. হাইড্রোজেনের আইসোটোপ—
i. H এ ইলেকট্রন ১টি, প্রোটন ১টি
ii. D এ নিউট্রন ১টি, ইলেকট্রন ১টি
iii. T এ ইলেকট্রন ১টি, নিউট্রন ২টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৮. কেমোথেরাপিতে কী পদার্থ ব্যবহার করা হয়?
ক. মৌলিক খ. যৌগিক
গ. তেজস্ক্রিয় ঘ. নিউক্লিয়
১৯. রক্তের লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কোন ফসফেট?
ক. 23Pu খ. 32P
গ. 99Tc ঘ. 50Co
সঠিক উত্তর
১. ক ২. গ ৩. ক ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. গ ৯. ঘ ১০. ক ১১. খ ১২. ক ১৩. খ ১৪. খ
১৫. ঘ ১৬. ঘ ১৭. গ ১৮. গ ১৯. খ
এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা