ল্যাভয়সিয়ে আধুনিক রসায়নের জনক

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬
ল্যাভয়সিয়ে আধুনিক রসায়নের জনক
রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের সময় মাথায় রাখা জরুরি—
i. মাত্রাতিরিক্ত ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ
ii. ঝুঁকির সতর্কতা–সংক্রান্ত ডেটাবেজ তৈরি
iii. সর্বজনীন সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
২. বিপজ্জনক লেবেলকৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্য—
i. এগুলো মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ
ii. এদের অবশ্যই তালাবদ্ধ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
iii. পরীক্ষার পর পরীক্ষণ মিশ্রণের যথাযথ পরিশোধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৩. দাহ্য পদার্থগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোতে—
i. সহজেই আগুন ধরতে পারে ii. বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়
iii. বিষাক্ত নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৪. আধুনিক ‘রসায়নের জনক’ বলা হয় কোন বিজ্ঞানীকে?
ক. জন ডাল্টন খ. রবার্ট বয়েল
গ. অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে ঘ. নীলস বোর
৫. কপারের সঙ্গে অন্য কোন ধাতুকে গলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়?
ক. লোহা খ. জিংক
গ. টিন ঘ. লেড
৬. নিচের কোনটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর?
i. লেড ii. মার্কারি
iii. নাইট্রোগ্লিসারিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৭. আগুন বা তাপ থেকে দূরে রাখতে হয়—
i. মোম ii. অ্যারোসল
iii. পেট্রোলিয়াম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৮. কোনটি সংরক্ষণে প্রিজারভেটিভস ব্যবহার করা হয়?
ক. জুস খ. মাংস
গ. মাছ ঘ. ফলমূল
৯. কোনটি অজৈব যৌগ?
ক. শ্বেতসার খ. আমিষ
গ. চর্বি ঘ. নাইট্রিক অ্যাসিড
১০. দাহ্য পদার্থ কোনটি?
ক. ইথার খ. টিএনটি
গ. গ্লিসারিন ঘ. পার–অক্সাইড
১১. কাঁচা আমে কোন অ্যাসিড থাকে?
ক. সাক্সিনিক খ. নাইট্রিক
গ. অক্সিজেন ঘ. হাইড্রোক্লোরিক
১২. ‘কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, মোম’—এর মূল উপাদান কী?
ক. কার্বন খ. হাইড্রোকার্বন
গ. হাইড্রোজেন ঘ. মিথেন
১৩. তেজস্ক্রিয় মৌল কোনটি?
ক. কপার খ. সিলভার
গ. জিংক ঘ. ইউরেনিয়াম
১৪. দাহ৵ পদার্থ কোনটি?
ক. চক খ. ইথার
গ. মিথাইল ঘ. লেড
১৫. কোন পদার্থ শরীরে লাগলে ক্ষতের সৃষ্টি করে?
ক. সালফিউরিক অ্যাসিড খ. মার্কারি
গ. টিএনটি ঘ. বেনজিন
১৬. কাগজ তৈরিতে কোন উপাদান প্রয়োজন?
ক. সেলুলোজ খ. পানি
গ. হাইড্রোজেন ঘ. ক্যালসিয়াম
১৭. প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন ইত্যাদির মূল উপাদান কী?
ক. কার্বন খ. গ্লুকোজ
গ. ম্যালিক অ্যাসিড ঘ. হাইড্রোকার্বন
সঠিক উত্তর
১. গ ২. গ ৩. ক ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. ঘ ১০. ক ১১. ক ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. ক ১৭. ঘ
এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা