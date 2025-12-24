মনে রেখো, দেশটা হলো মায়ের মতো

প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা
মনে রেখো, দেশটা হলো মায়ের মতো
বাংলা: বিস্তৃত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: ‘দেশ হলো মায়ের মতো।’—দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?
উত্তর: মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই দেশ। তাই দেশ হলো মায়ের মতো। মা যেমন স্নেহ–মমতা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখেন, তেমনি দেশও আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের আগলে রাখে। এ কারণে দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
প্রশ্ন: নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন?
উত্তর: নূর মোহাম্মদ শেখ অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচিয়েছিলেন। গোয়ালহাটি গ্রামে তিন দিক থেকে পাকিস্তানি সেনারা নূর মোহাম্মদ শেখ ও তাঁর সাথি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। তখন যুদ্ধরত অবস্থায় অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নান্নু মিয়া শত্রুর গুলিতে আহত হন। এ সময় নূর মোহাম্মদ নান্নু মিয়াকে এক হাতে কাঁধে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকেন। একপর্যায়ে মর্টারের গোলার আঘাতে তাঁর পা চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যায়। গুলি চালাতে চালাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।
প্রশ্ন: টেরাকোটা বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা করো।
উত্তর: প্রাচীন মৃৎশিল্পের মধ্যে অন্যতম হলো টেরাকোটা। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির এসব কাজ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে। ‘টেরা’ অর্থ মাটি, আর ‘কোটা’ অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত। নকশা করা মাটির ফলক ইটের মতো পুড়িয়ে যে শিল্পকর্ম তৈরি হয়, তাকে টেরাকোটা বলে।
প্রশ্ন: শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো—ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে তাদের পরিণাম হতো ভয়াবহ। বনের কোনো প্রাণী হাতির অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না। তখন বনের সবার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত। সর্বোপরি, শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের অশান্তি দূর হতো না।
প্রশ্ন: ‘ফুটবল খেলোয়াড়’ কবিতাটির মূলভাব আলোচনা করো।
উত্তর: ইমদাদ হক একজন দক্ষ খেলোয়াড়। খেলায় জয়লাভ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। খেলতে গিয়ে ইমদাদ হক আঘাত পেলেও তা পরোয়া করে না। এই কবিতায় মূলত একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করলে তা সমাজ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা