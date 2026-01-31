এসএসসি ২০২৬। পৌরনীতি ও নাগরিকতা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১) —গ্রিসে গড়ে উঠেছিল নগররাষ্ট্র

এসএসসি ২০২৬। পৌরনীতি ও নাগরিকতা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১) —গ্রিসে গড়ে উঠেছিল নগররাষ্ট্র
পৌরনীতি ও নাগরিকতা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. কোন পরিবারে একজন স্ত্রী একাধিক স্বামী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে?
ক. একপত্নীক খ. বহুপত্নীক
গ. বহুপতি ঘ. একক
২. ‘রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয়নি।’ —এটি কোন মতবাদের মূল বক্তব্য?
ক. সামাজিক চুক্তি খ. ঐশী মতবাদ
গ. বল প্রয়োগ ঘ. ঐতিহাসিক চুক্তি
৩. রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার কত ধরনের কাজ সম্পাদন করে?
ক. তিন খ. চার
গ. পাঁচ ঘ. ছয়
৪. কোন সময়ে গ্রিসে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল?
ক. মধ্যযুগে খ. নব্য-প্রস্তর যুগে
গ. প্রাচীন প্রস্তর যুগে ঘ. প্রাচীনকালে
৫. পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্পগুজব করা পরিবারের কোন ধরনের কাজ?
ক. রাজনৈতিক খ. মনস্তাত্ত্বিক
গ. বিনোদনমূলক ঘ. শিক্ষামূলক
৬. সন্তানসন্ততি জন্মদান ও লালন–পালন করা পরিবারের কোন ধরনের কাজ?
ক. মনস্তাত্ত্বিক খ. জৈবিক
গ. শিক্ষামূলক ঘ. রাজনৈতিক
৭. পরিবারের বিনোদনমূলক কাজ হ্রাস পাওয়ার জন্য দায়ী কোনটি?
ক. কর্মব্যস্ততা খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
গ. শিক্ষার অগ্রসরতা ঘ. ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারতা
৮. পরিবারকে কেন্দ্র করে যেসব অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদিত হয়—
i. মৎস্য চাষ ii. কৃষিকাজ
iii. পশুপালন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
সঠিক উত্তর
১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. ঘ
মিজানুর রহমান, শিক্ষক ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা