এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: মডেল টেস্ট–১

লেখা:
প্রকাশ কুমার দাস

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ২৫ মিনিট, পূর্ণমান: ২৫

১.         অফিস বাটনে ক্লিক করলে নিচের কোন অপশনটি পাওয়া যায়?

            ক. Home                                                      খ. Insert

            গ. Save                                                        ঘ. Font

২.         মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ কোনটি?

            ক. শব্দ                                                          খ. কম্পিউটার

            গ. রেডিও                                                       ঘ. সিনেমা

৩.        টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন কোনটি?

            ক. 2FA                                                          খ. F2A

            গ. A2F                                                          ঘ. 2AF

৪.         ন্যাশনাল হেল্পলাইন নম্বর নিচের কোনটি?

            ক. ১০১                                                          খ. ১০৯

            গ. ৩৩৩                                                         ঘ. ৯৯৯

৫.         মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার জন্য কোন সংস্থা?

            ক. BSA                                                         খ. SAB

            গ. BAS                                                         ঘ. SBA

৬.        ১০০ পৃষ্ঠার একটি ডকুমেন্ট Suggestion বানানটি একাধিক স্থানে Sugestion লেখা হয়েছে। কোন কমান্ড ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বানানটি সঠিক করা সম্ভব?

            ক. Insert                                                       খ. Find-Replace

            গ. Find-Change                                            ঘ. Find-Update

৭.         ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য হতে পারে—

            i. ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড                                  ii. সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা

            iii. ৩ বছর কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii 

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

৮.         A2 = ক্রয়মূল্য, B2 = 20% লাভ এবং C2 = বিক্রয়মূল্য হলে C2 নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

            ক. = A2*B2%                                                খ. = A2 + A2*B2%

            গ. = A2 + A2*B1                                            ঘ. = A2*B2

৯.        মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার হলো—

            ক. MS word                                                 খ. MS excel

            গ. MS power point                                       ঘ. MS access

১০.       কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?

            ক. *                                                              খ. = =

            গ. =                                                              ঘ. %

১১.       ওয়ার্ড ডকুমেন্টে ছবি যোগ করার কমান্ড কোনটি?

            ক. Insert→Dialogue box→Picture                 খ. Insert→Picture→Dialogue box

            গ. Insert→Table→Picture                             ঘ. Insert→Picture→Table

১২.       জিমেইল অ্যাকাউন্টটির নিরাপত্তা শক্তিশালী করা যায় কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে?

            ক. Account settings                                      খ. password

            গ. 2-step verification                                    ঘ. 3-step verification

১৩.       Power point এ Slide show করার জন্য কোন Function key ব্যবহার করতে হয়?

            ক. F4                                                            খ. F5

            গ. F6                                                            ঘ. F7

১৪.       কপিরাইট আইনের আওতায় একজন কপিরাইট হোল্ডার কোন সুবিধাটি পায়?

            ক. সৃষ্টিকর্মের একচ্ছত্র অধিকার                            খ. মূল্য পাওয়ার অধিকার

            গ. পরিমার্জনা করার অধিকার                             ঘ. কপি করার অধিকার

১৫.       তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করে—

            i. কপিরাইট অধিকার প্রদান                                ii. তথ্য অধিকার সংরক্ষণ

            iii. জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

১৬.       TK=500.75 কোন ধরনের ডেটা টাইপ?

            ক. int                                                           খ. float

            গ. str                                                            ঘ. bool

১৭.       ৫০% ক্ষেত্রে মনিটরে ডিসপ্লে না হওয়ার কারণ—

            ক.  র‍৵ামের সমস্যা                                         খ. এজিপি কার্ডের সমস্যা

            গ. সিপিইউর সমস্যা                                         ঘ. পাওয়ার বাটনের সমস্যা

১৮.       কোনো লেখাকে আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে উপস্থাপনের কাজটি করে থাকে কোনটি?

            ক. ওয়ার্ড প্রসেসিং                                            খ. ফরমেটিং টেক্সট

            গ. ডেটা প্রসেসিং                                              ঘ. প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম

১৯.       মাল্টিমিিডয়ার প্রয়োগ—

            i. হিসাবের কাজকে সহজ করেছে

            ii. মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সহজ করেছে

            iii. বর্ণ বা টেক্সটের প্রকাশকে সহজ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

২০.      হোম ট্যাবের কোন গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায়?

            ক. ইলাসট্রেশন গ্রুপ                                          খ. ফন্ট গ্রুপ

            গ. ক্লিপবোর্ড গ্রুপ                                             ঘ. প্যারাগ্রাফ গ্রুপ

২১.       ডকুমেন্টকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় কোনটির প্রয়োগে?

            ক. ওয়ার্ড আর্ট যুক্ত করে                                     খ. ছবি ও টেবিল যুক্ত করে

            গ. পৃষ্ঠায় নম্বর যুক্ত করে                                     ঘ. হেডার ও ফুটার যুক্ত করে

২২.       প্রেজেন্টেশনে একাধিক স্লাইডবিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে কী বলে?

            ক. Handouts                                                খ. Slide Layout

            গ. Slide Page                                                ঘ. Handout

২৩.      A1 সেলকে B1 সেল দিয়ে ভাগ করার জন্য ফলাফল সেলের শুরুতে কী লিখতে হবে?

            ক. =                                                              খ. /

            গ. A1                                                            ঘ. B1

২৪.       কোনটি ইন্টার অ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া?

            ক. ভিডিও গেমস                                              খ. সিনেমা

            গ. রেডিও                                                       ঘ. টেলিভিশন

২৫.       প্রোগ্রামিং ভাষা হলো—

            i. C                                                              ii. Python

            iii. Java

নিচের কোনটি সঠিক?

            ক. i ও ii                                                        খ. i ও iii

            গ. ii ও iii                                                      ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. খ ১২. গ ১৩. খ ১৪. ক ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. ঘ ২১. খ ২২. ক ২৩. ক ২৪. ক ২৫. ঘ

  • প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক
    মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন