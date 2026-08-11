প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: সত্য/মিথ্যা
১. জলবায়ু হলো দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার গড় অবস্থা।
উত্তর: সত্য।
২. আবহাওয়া ও জলবায়ু একই বিষয়।
উত্তর: মিথ্যা।
৩. জলবায়ু নির্ধারণে ৩০–৩৫ বছরের তথ্য বিবেচনা করা হয়।
উত্তর: সত্য।
৪. কয়লা একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি।
উত্তর: মিথ্যা।
৫. জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ।
উত্তর: সত্য।
৬. কার্বন ডাই–অক্সাইড একটি গ্রিনহাউস গ্যাস।
উত্তর: সত্য।
৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ে।
উত্তর: সত্য।
৮. সৌরশক্তি পরিবেশবান্ধব শক্তি।
উত্তর: সত্য।
৯. বন উজাড় করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না।
উত্তর: মিথ্যা।
১০. বিদ্যুৎ অপচয় করা পরিবেশের জন্য ভালো।
উত্তর: মিথ্যা।
১১. গাছপালা কার্বন ডাই–অক্সাইড শোষণ করে।
উত্তর: সত্য।
১২. প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ানো পরিবেশের জন্য উপকারী।
উত্তর: মিথ্যা।
১৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা দেখা দিতে পারে।
উত্তর: সত্য।
১৪. পুনর্ব্যবহার পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে।
উত্তর: সত্য।
১৫. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাদ্যসংকটের কোনো সম্পর্ক নেই।
উত্তর: মিথ্যা।
১৬. সাইকেল ব্যবহার করলে দূষণ কমে।
উত্তর: সত্য।
১৭. গাছ কাটা জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে সাহায্য করে।
উত্তর: মিথ্যা।
১৮. নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত।
উত্তর: সত্য।
১৯. পরিবেশ সংরক্ষণ করা শুধু সরকারের দায়িত্ব।
উত্তর: মিথ্যা।
২০. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।
উত্তর: সত্য।
মিজানুর রহমান, শিক্ষক
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা