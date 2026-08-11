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প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত

লেখা:
মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়: সত্য/মিথ্যা

১. জলবায়ু হলো দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার গড় অবস্থা।

উত্তর: সত্য।

২. আবহাওয়া ও জলবায়ু একই বিষয়।

উত্তর: মিথ্যা।

৩. জলবায়ু নির্ধারণে ৩০–৩৫ বছরের তথ্য বিবেচনা করা হয়।

উত্তর: সত্য।

৪. কয়লা একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি।

উত্তর: মিথ্যা।

৫. জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ।

উত্তর: সত্য।

৬. কার্বন ডাই–অক্সাইড একটি গ্রিনহাউস গ্যাস।

উত্তর: সত্য।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ে।

উত্তর: সত্য।

৮. সৌরশক্তি পরিবেশবান্ধব শক্তি।

উত্তর: সত্য।

৯. বন উজাড় করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না।

উত্তর: মিথ্যা।

১০. বিদ্যুৎ অপচয় করা পরিবেশের জন্য ভালো।

উত্তর: মিথ্যা।

১১. গাছপালা কার্বন ডাই–অক্সাইড শোষণ করে।

উত্তর: সত্য।

১২. প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ানো পরিবেশের জন্য উপকারী।

উত্তর: মিথ্যা।

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা দেখা দিতে পারে।

উত্তর: সত্য।

১৪. পুনর্ব্যবহার পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে।

উত্তর: সত্য।

১৫. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাদ্যসংকটের কোনো সম্পর্ক নেই।

উত্তর: মিথ্যা।

১৬. সাইকেল ব্যবহার করলে দূষণ কমে।

উত্তর: সত্য।

১৭. গাছ কাটা জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে সাহায্য করে।

উত্তর: মিথ্যা।

১৮. নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত।

উত্তর: সত্য।

১৯. পরিবেশ সংরক্ষণ করা শুধু সরকারের দায়িত্ব।

উত্তর: মিথ্যা।

২০. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

উত্তর: সত্য।

  •  মিজানুর রহমান, শিক্ষক
    ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

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