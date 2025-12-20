এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৫: ৪৩ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল
চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (এইচএসসি) অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত ৪৩ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি সভার কার্যবিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনায় ১০ জেলা থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ, তাঁদের উত্তরপত্র, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কক্ষ পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন, বহিষ্কার করা পরীক্ষার্থীদের জবাব ইত্যাদি কমিটির সদস্যরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। প্রাপ্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত এক বা একাধিক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অপরাধের ধরন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে এইচএসসি পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা ২০২৫ মোতাবেক তাঁদের পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
