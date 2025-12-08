পরীক্ষা

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসির ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণের তারিখ ঘোষণা, কবে কোন জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ১০ ডিসেম্বর থেকে বিতরণ শুরু করবে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) ঢাকা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১০ থেকে ২২ ডিসেম্বর বোর্ডের ৪ নম্বর ভবনের পঞ্চম তলায় এইচএসসির ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে। ট্রান্সক্রিপ্টে ভুল পাওয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বোর্ডে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১০ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার, ১১ ডিসেম্বর নরসিংদী ও ফরিদপুর জেলার ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া হবে। মুন্সিগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ ১৪ ডিসেম্বর, কিশোরগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ ১৫ ডিসেম্বর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর ১৭ ডিসেম্বর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ ১৮ ডিসেম্বর, গাজীপুর ২১ ডিসেম্বর এবং ঢাকা মহানগরের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হবে ২২ ডিসেম্বর।

