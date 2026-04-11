প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫
ইংরেজিতে ১৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি যেভাবে
ইংরেজি: শেষ মুহূতে৴র পরামর্শ
ইংরেজি বিষয়ে মোট ১৩টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। নম্বর ১০০ আর সময় ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।
প্রশ্ন নম্বর–১
এ প্রশ্নে একটি সিন প্যাসেজ থেকে পাঁচটি words এবং এদের অর্থ নিয়ে প্রশ্নটি দেওয়া হবে। বাঁ দিকের কলাম বা Column A–তে ৫টি words দেওয়া থাকবে। ওই ৫টি wordএর অর্থগুলো এলোমেলোভাবে ডান দিকের কলাম বা Column B-তে দেওয়া থাকবে। Column B-তে বিকল্প হিসেবে দুটি অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া থাকতে পারে। প্রশ্নে দেওয়া word-এর সঙ্গে সঠিক অর্থ মিল করতে হবে। প্রতিটি উত্তরের জন্য ১ করে মোট নম্বর ৫।
প্রশ্ন নম্বর–২
এ প্রশ্নে সিন প্যাসেজ থেকে কিছু words দেওয়া থাকবে। এসব শব্দ দিয়ে নিজ ভাষায় বাক্য রচনা করতে হবে। লেখার সময় অবশ্যই grammar ও spelling-এর বিষয়টি খেয়াল রাখবে। প্রশ্নে দেওয়া প্যাসেজ থেকে হুবহু কোনো বাক্য লিখবে না। উত্তরের জন্য ১ করে মোট নম্বর থাকবে ৫।
প্রশ্ন নম্বর–৩
এ প্রশ্নের বিষয়ের মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীদের অনুধাবন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। প্রদত্ত সিন প্যাসেজ থেকে ছয়টি Short Constructed Questions দেওয়া হবে। প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়ে যথাযথভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে। উত্তরগুলো নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করতে হবে। ৩ নম্বর করে মোট নম্বর থাকবে ১৮।
প্রশ্ন নম্বর–৪
প্রশ্নে দেওয়া আনসিন প্যাসেজটি থেকে Fill in the blanks with clues প্রশ্নের বিষয় থাকবে। প্যাসেজের ওপর ভিত্তি করে পাঁচটি শূন্যস্থান–সংবলিত পাঁচটি sentence থাকবে। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বক্সে প্রয়োজনীয় শব্দ দেওয়া থাকবে। বক্স থেকে উপযুক্ত শব্দ বাছাই করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। প্রশ্নের নম্বরসহ শুধু সঠিক উত্তরগুলো খাতায় লিখতে হবে। ১ নম্বর করে মোট নম্বর থাকবে ৫।
প্রশ্ন নম্বর–৫
প্রশ্নে দেওয়া আনসিন প্যাসেজ থেকে পাঁচটি MCQ দেওয়া থাকবে। প্রতিটি MCQ-এর চারটি করে অপশন থাকবে। সঠিক উত্তরটি প্রশ্নের নম্বরসহ খাতায় লিখতে হবে। প্রতিটি MCQ-এর জন্য ১ নম্বর করে মোট নম্বর পাওয়া যাবে ৫।
প্রশ্ন নম্বর–৬
এ প্রশ্নের বিষয়ের মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীদের অনুধাবন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। প্রশ্নে দেওয়া আনসিন প্যাসেজ থেকে ৫টি Short Constructed Questions দেওয়া হবে। প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর করতে হবে। প্রদত্ত Passage থেকে কোনো লাইন বা বাক্য হুবহু তুলে করা যাবে না, নিজের ভাষায় প্রশ্নোত্তরগুলো লেখার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটির জন্য ৩ নম্বর করে নম্বর থাকবে ১৫।
প্রশ্ন নম্বর–৭
প্রশ্নপত্রে ছয়টি বাক্য দেওয়া থাকবে। প্রতিটি বাক্যে এক বা একাধিক words-এর নিচে underline করা থাকবে। Underline করা শব্দ বা শব্দগুলোর ওপর ভিত্তি করে WH-question গঠন করতে হবে। ১ নম্বর করে থাকবে ৬।
প্রশ্ন নম্বর–৮
প্রশ্নপত্রে ছয়টি অর্থবহ sentence-এর word-গুলো এলোমেলোভাবে দেওয়া থাকবে। শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্য গঠন করতে হবে। শব্দগুলোয় Capital letter ও Punctuation mark যথাযথভাবে বসাতে হবে। প্রতিটির জন্য ১ নম্বর করে মোট নম্বর থাকবে ৬।
অথবা, প্রশ্নপত্রে একটি টেক্সট বা গল্পের ছয়টি অর্থবহ বাক্য এলোমেলোভাবে দেওয়া থাকবে। বাক্যগুলোকে সাজিয়ে একটি টেক্সট বা গল্প গঠন করতে হবে। মোট নম্বর থাকবে ৬।
প্রশ্ন নম্বর–৯
প্রশ্নপত্রে একটি ছোট টেক্সট দেওয়া থাকবে, যেখানে capital letter ও punctuation mark–সংক্রান্ত ১০টি ভুল থাকবে। সঠিকভাবে capital letter punctuation mark ব্যবহার করে টেক্সটটি আবার লিখতে হবে। নম্বর ৫।
প্রশ্ন নম্বর–১০
প্রশ্নপত্রে কিছু তথ্য Fill up the form উল্লেখ করা থাকবে এবং একটি ফরম দেওয়া থাকবে। সেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। নম্বর থাকবে ৫।
অথবা, এর বিকল্প হিসেবে Fill in the blanks প্রশ্ন আইটেমটি থাকতে পারে, যা days, months, time, cardinal ও ordinal number অথবা words for figures দিয়ে পূরণ করতে হবে। নম্বর থাকবে ৫।
প্রশ্ন নম্বর–১১
প্রশ্নপত্রে ৫টি শূন্যস্থান–সংবলিত ৫টি বাক্য বা ১টি টেক্সট দেওয়া থাকবে। শূন্যস্থানের পাশে ব্র্যাকেটে verb দেওয়া থাকবে। শিক্ষার্থীদের verb-এর সঠিক রূপটি লিখতে হবে।
প্রশ্ন নম্বর–১২
ব্যক্তিগত চিঠি লেখার প্রশ্নটি থাকবে ১২ নম্বরে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিঠি লেখার জন্য কিছু তথ্য থাকতেও পারে, আবার না–ও থাকতে পারে। একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে হবে।
প্রশ্ন নম্বর–১৩
শর্ট কম্পোজিশন প্রশ্নটি থাকবে ১৩ নম্বরে। এ ক্ষেত্রে কম্পোজিশন লেখার জন্য কিছু প্রশ্ন থাকতেও পারে, আবার না–ও থাকতে পারে। কমপক্ষে ৫টি বাক্যে একটি কম্পোজিশন লিখতে হবে। নম্বর থাকবে ১০।
ইকবাল খান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা