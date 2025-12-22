ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-বিবিএর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-বিবিএর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর ২০২৫) ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ের ফলাফল প্রকাশ করার পর ১৭ ডিসেম্বর কমিউনিকেশন টেস্ট নেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের।
ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ‘আইবিএ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে লগইন করে অথবা টেলিটক, বাংলালিংক অথবা গ্রামীণ নম্বর থেকে ডিইউ আইবিএ পরীক্ষার রোল নম্বর (DU IBA <exam roll) লিখে ১৬৩২১ একটি খুদে বার্তার (SMS) করে ফিরতি বার্তায় (SMS) এ ফলাফল জানতে পারবেন।’
আইবিএর বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৮ নভেম্বর। আইবিএ ইউনিটে ১২০টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছিল ৯ হাজার ৫২ টি।
এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রোববার (২১ ডিসেম্বর ২০২৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।