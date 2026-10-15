প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। গণিত: অধ্যায় ৮—পরিমাপ নিয়ে গণিতের দরকারি শূন্যস্থান পূরণ

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬। গণিত: অধ্যায় ৮—পরিমাপ নিয়ে গণিতের দরকারি শূন্যস্থান পূরণ
গণিত: শূন্যস্থান পূরণ করো
অধ্যায়–৮
১. ১ কিলোমিটার = মিটার।
২. ১ হেক্টর = বর্গমিটার।
৩. ১ সপ্তাহে ঘণ্টা।
৪. মে মাস দিনে।
৫. বাংলা সালে টি মাস ৩১ দিনের।
৬. ১ ঘণ্টায় সেকেন্ড।
৭. ১ লিটার = ঘন সেন্টিমিটার।
৮. গাড়ির ওজন প্রকাশের একক ।
৯. ৫ মিটার সেমি।
১০. ২ কেজি = . গ্রাম।
১১. ১৯০১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শতাব্দী।
১২. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ২১৬ বর্গমিটার এবং উচ্চতা ৩০ মিটার হলে ভূমি মিটার।
১৩. মনীষা ১ ঘণ্টায় ৩ কিলোমিটার হাঁটতে পারে। সে ২ ঘণ্টায় মিটার হাঁটতে পারবে।
১৪. ১০০ সেন্টিমিটার = মিলিমিটার।
১৫. ৮ কিমি. = মিটার।
১৬. ৮ কেজি ৯ ডেকাগ্রাম ৫ গ্রাম = গ্রাম।
১৭. ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস দিনে ছিল।
১৮. ২৪ ঘণ্টায় ঘড়িতে ঘণ্টা শুরু হয় থেকে।
১৯. ২৪ ঘণ্টায় ঘড়িতে পূর্বাহ্ন এবং ব্যবহার করা হয় না।
২০. ১ ঘনমিটার = লিটার।
২১. ১ কুইন্টাল= কেজি।
২২. ৮৪০ কেজি = মেট্রিক টন।
২৩. গ্রাম = ১ কেজি।
২৪. ২ লিটার ঘন সেমি।
২৫. ৬০০০ মিটার = কিমি।
২৬. ঘন সেন্টিমিটার = ২ লিটার।
২৭. ৬ লিটার পানি ২৫০ মিলি–এর টি বোতলে রাখা যাবে।
২৮. তরল পদার্থ পরিমাপের মূল একক ।
২৯. একটি বইয়ের ওজন ৭৮ গ্রাম হলে এরূপ টি বইয়ের মোট ওজন ১ কিলোগ্রাম ৪০৪ গ্রাম।
৩০. লিটার = ১ ঘনমিটার।
৩১. ৭ কেজি ৩২ ডেকাগ্রাম ৭৩ গ্রাম সমান গ্রাম।
৩২. ২৩৪ কেজি থেকে ১৭৭ কেজি ৮০ গ্রাম বিয়োগ করলে কেজি হবে।
৩৩. ৩ ডেকামিটার + ডেসিমিটার = ২৫০ মিটার ।
৩৪. ১১ কিমি–কে ডেকামিটারে প্রকাশ করলে ডেকামিটার হয়।
৩৫. রাইন ১ মিনিটে হাঁটে ৮০০ সেমি। সে ১০ মিনিটে মিটার হাঁটবে।
৩৬. ৮ কেজি ৮ গ্রামকে হেক্টোগ্রামে প্রকাশ
করলে হেক্টোগ্রাম হয়।
৩৭. দৈর্ঘ৵ পরিমাপের একক ।
৩৮. কুইন্টাল ১ মেট্রিক টন।
সঠিক উত্তর
১) ১০০০, ২) ১০০০০, ৩) ১৬৮, ৪) ৩১, ৫) ৬,
৬) ৩৬০০, ৭) ১০০০, ৮) মেট্রিক টন, ৯) ৫০০, ১০) ২০০০, ১১) বিংশ, ১২) ১৪.৪, ১৩) ৬০০০, ১৪) ১০০০, ১৫) ৮০০০, ১৬) ৮০৯৫, ১৭) ২৯, ১৮) শূন্য, ১৯) অপরাহ্ণ, ২০) ১০০০, ২১) ১০০, ২২) ০.৮৪, ২৩) ১০০০, ২৪) ২০০০, ২৫) ৬, ২৬) ২০০০, ২৭) ২৪, ২৮) লিটার, ২৯) ১৮,
৩০) ১০০০, ৩১) ৭৩৯৩, ৩২) ৫৬.৯২,
৩৩) ২২০০, ৩৪) ১১০০ ৩৫) ৮০, ৩৬) ৮০.০৮, ৩৭) মিটার, ৩৮) ১০।
মো. ফারুক হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা