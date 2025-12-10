প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা—বিজ্ঞান
সবুজ উদ্ভিদ থেকে খাদ্যশৃঙ্খল শুরু
বিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
১. প্রতিটি খাদ্যশৃঙ্খলের শুরু হয় কোথা থেকে?
ক. পাতা থেকে খ. সবুজ উদ্ভিদ থেকে
গ. সূর্য থেকে ঘ. বাস্তুসংস্থান থেকে
২. বেঁচে থাকার জন্য জীবের কী প্রয়োজন?
ক. ক্ষমতা খ. শক্তি
গ. পরিবেশ ঘ. বাসস্থান
৩. গাড়ির হর্ন বাজালে কোনটি দূষণ হয়?
ক. পানি খ. বায়ু
গ. শব্দ ঘ. রাস্তা
৪. জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানির জন্য পানি ফোটাতে হবে কত মিনিটের বেশি?
ক. ১০ মিনিট খ. ১৫ মিনিট
গ. ২০ মিনিট ঘ. ২৫ মিনিট
৫. কোনটি বায়ুদূষণের কারণ?
ক. কীটনাশকের ব্যবহার
খ. কলকারখানার ধোঁয়া
গ. উচ্চ শব্দে গান বাজানো
ঘ. রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ
৬. কোনটি পানিদূষণের ফলে হয়?
ক. শ্রবণশক্তি হ্রাস
খ. ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি
গ. ডায়রিয়া
ঘ. মাটির উর্বরতা হ্রাস
৭. মাটিদূষণের কারণ কোনটি?
ক. পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি
খ. চাষাবাদে যন্ত্রপাতির ব্যবহার
গ. কীটনাশকের ব্যবহার
ঘ. মাটির উর্বরতা হ্রাস
৮. পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় কোনটি?
ক. অনবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করা
খ. মোটরগাড়ি ব্যবহার করা
গ. জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা
ঘ. রিসাইকেল করা
সঠিক উত্তর
১. খ ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. গ।
*লেখক: মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক, সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা