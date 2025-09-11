পরীক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৯৩.১৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩ সালের অনার্স তৃতীয় বর্ষের (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ) চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় গড় উত্তীর্ণের হার ৯৩ দশমিক ১৮ শতাংশ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট - তে ফলাফল মিলবে। ওয়েবসাইটে, ‘Honours’ ট্যাব থেকে ‘Third Year’ নির্বাচন করুন। আপনার রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইনপুট করুন। এরপর পরীক্ষার বছর হিসেবে 2023 নির্বাচন করুন। সবশেষে, কোডটি সঠিকভাবে পূরণ করে ‘Search Result’ বাটনে ক্লিক করুন। এরপরই আপনার ফলাফল স্ক্রিনে দেখতে পাবেন।

আরও পড়ুন

বিনা মূল্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, সুযোগ পাবেন ৪৮ জেলার যুবরা

এসএমএসের মাধ্যমে অনার্স তৃতীয় বর্ষের ফলাফল দেখা যাবে। এ জন্য নিচে দেওয়া নিয়মটি অনুসরণ করতে হবে।

এসএমএস পাঠানোর নিয়ম

মোবাইলের মেসেজ অপশনে যান এবং টাইপ করুন: NU <space> H3 <space> আপনার রোল নম্বর। তারপর মেসেজটি 16222 নম্বরে পাঠিয়ে দিন। ধরুন, আপনার রোল নম্বর 9876543, তাহলে আপনাকে লিখতে হবে: NU H3 9876543। মেসেজটি পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে আপনার ফলাফল পেয়ে যাবেন।

আরও পড়ুন

হলিক্রস স্কুলে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি, নিয়মকানুন প্রকাশ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন