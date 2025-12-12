প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা-বিজ্ঞান
উদ্ভিদদেহের ৯০ ভাগই পানি
বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: পরিবেশ সংরক্ষণ কী?
উত্তর: প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবহারই হলো পরিবেশ সংরক্ষণ।
প্রশ্ন: পরিবেশ সংরক্ষণের দুটি উপায় লেখো।
উত্তর: পরিবেশ সংরক্ষণের দুটি উপায় হলো—
১. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কম করা ও
২. ময়লা–আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।
প্রশ্ন: মাটিদূষণের দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: মাটিদূষণের দুটি কারণ হলো—
১. কৃষিকাজে জমিতে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং
২. গৃহস্থালি ও হাসপাতালের বর্জ্য।
প্রশ্ন: পানিচক্র কী?
উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তা–ই পানিচক্র।
প্রশ্ন: পানিদূষণ প্রতিরোধের তিনটি
উদাহরণ দাও।
উত্তর: পানিদূষণ প্রতিরোধের তিনটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:
১. জমি চাষের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে ফেলা।
২. পানিতে ময়লা–আবর্জনা ও রাসায়নিক বর্জ্য না ফেলা।
৩. মরা জীবজন্তু পানিতে না ফেলা।
প্রশ্ন: অনিরাপদ পানি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়ার চারটি উপায় লেখো।
উত্তর: অনিরাপদ পানি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়ার চারটি উপায় নিচে দেওয়া হলো—
১. ছাঁকন ২. থিতানো ৩. ফোটানো
৪. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধকরণ।
প্রশ্ন: পানির তিনটি অবস্থা কী কী?
উত্তর: পানির তিনটি অবস্থা হলো—কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
প্রশ্ন: পানি বিশুদ্ধকরণের দুটি রাসায়নিক পদাথে৴র নাম লেখো।
উত্তর: পানি বিশুদ্ধকরণের দুটি রাসায়নিক পদার্থ হলো—
১. ফিটকিরি ও
২. ব্লিচিং পাউডার।
প্রশ্ন: উদ্ভিদ ও মানবদেহের মধ্যে কত ভাগ পানি রয়েছে?
উত্তর: উদ্ভিদদেহের প্রায় ৯০ ভাগ এবং মানবদেহের ৬০–৭০ ভাগ পানি রয়েছে।
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা