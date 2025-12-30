জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান
খাদে৵ তাপশক্তির একক কিলোক্যালরি
বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: বিশুদ্ধ পানি ও লবণ কি লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর: বিশুদ্ধ পানি ও লবণ লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করতে পারে না। কেননা বিশুদ্ধ পানি ও লবণ উভয়ই নিরপেক্ষ পদার্থ। এরা অ্যাসিড হলে লিটমাস কাগজ লাল হতো আর ক্ষার হলে নীল হতো। কিন্তু বিশুদ্ধ পানি ও লবণ অম্লীয় কিংবা ক্ষারীয় না হওয়ায় লিটমাস কাগজের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না।
প্রশ্ন: আলো ভিন্ন মাধ্যমে গতিপথ পরিবর্তন করে কেন?
উত্তর: আলো যখন ‘এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি তার গতিপথের দিক পরিবর্তন করে। আলোর এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে। আমরা জানি, আলো একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে সরলরেখায় চলে। কিন্তু আলো যখন অন্য কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটি মাধ্যমের ঘনত্ব অনুসারে এর দিক পরিবর্তন করে। এর ফলে আলো ভিন্ন মাধ্যমে এর গতিপথ পরিবর্তন করে।
প্রশ্ন: অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ কী?
উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার তৈরি করা হয় কাচ বা প্লাস্টিকের খুব সরু, দীর্ঘ নমনীয় অথচ নিরেট ফাইবার বা তন্তু দ্বারা। এই ফাইবারের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র কোণে আপতিত আলোকরশ্মি ফাইবারের ভেতরে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে এন্ডোস্কোপি প্রক্রিয়ায় রোগীর পাকস্থলীর ভেতরের অংশগুলো পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া টেলিকমিউনিকেশনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বৈদ্যুতিক সংকেত দ্রুতগতিতে আদান–প্রদানের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন: অন্ধকার ঘরে আমরা দেখতে পাই না কেন?
উত্তর: আমরা তখনই কোনো বস্তুকে দেখি, যখন বস্তুটি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। কিন্তু অন্ধকারে কোনো আলোর উৎস থাকে না বলে কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসার সুযোগ নেই। তাই অন্ধকার ঘরে আমরা কোনো বস্তুই দেখতে পাই না।
প্রশ্ন: কিলোক্যালরি কী?
উত্তর: খাদ্যে তাপশক্তি মাপের একক হলো কিলোক্যালরি। খাদ্য থেকে দেহের ভেতর যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা ক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়। ১০০০ ক্যালরিতে ১ কিলোক্যালরি। দেহের শক্তির চাহিদাও কিলোক্যালরিতে নির্ণয় করা হয়।
প্রশ্ন: দুধকে মিশ্র খাদ্য বলা হয় কেন?
উত্তর: যেসব খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান থাকে, তাদের মিশ্র খাদ্য বলা হয়। দুধে শর্করা, আমিষ, স্নেহসহ আরও বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানও রয়েছে। তাই দুধকে মিশ্র খাদ্য বলা হয়।
প্রশ্ন: বাস্তুসংস্থানে শক্তিপ্রবাহ একমুখী—ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: সবুজ উদ্ভিদের মাধ্যমে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই রাসায়নিক শক্তি বিভিন্ন প্রাণীতে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদক থেকে শক্তি যায় তৃণভোজী প্রাণীর দেহে। সেখান থেকে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে যায় সর্বোচ্চ খাদকে। এভাবেই শক্তিপ্রবাহ চলতে থাকে। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাস্তুসংস্থানে শক্তিপ্রবাহ একমুখী।
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা