ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সব ইউনিটের ফলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় যাঁরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে জানা যাচ্ছে৷

এ ছাড়া যেকোনো অপরাটেরের মুঠোফোন নম্বর থেকে কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের জন্য DU ALS Roll No, বিজ্ঞান ইউনিটের জন্য DU SCI Roll No, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের জন্য DU BUS Roll No এবং চারুকলা ইউনিটের জন্য DU FRT Roll No টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে ফিরতি এসএমএসে ফলাফল জানা যাচ্ছে৷