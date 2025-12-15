জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা-বিজ্ঞান
পৃথিবী মেরু অঞ্চলে কিছুটা চাপা
বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: চিকিৎসা ও কৃষি ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবস্থা আলোচনা করো।
উত্তর: অস্থায়ী আইসোটোপ তথা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এই ধর্ম চিকিৎসা ক্ষেত্রে, কৃষি ক্ষেত্রে ও গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।
চিকিৎসা ক্ষেত্রে: ক্ষুদ্র ও সরু রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা হয়। ক্যানসার আক্রান্ত কোষ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দ্বারা ধ্বংস করা হয়।
কৃষি ক্ষেত্রে: তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দ্বারা কৃষিজমিতে বিদ্যমান ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের প্রজননক্ষমতা ধ্বংস করা হয়।
প্রশ্ন: কীভাবে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে?
উত্তর: ম্যাগনেশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ১২। এর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৮, ২। ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু যদি দুটি ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণুকে দিয়ে দিতে পারে, তাহলে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণুতে প্রথম শক্তিস্তরে দুটি ও দ্বিতীয় শক্তিস্তরে চারটি ইলেকট্রন থাকে। এটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা। তাই দেখা যাচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু দুটি ইলেকট্রন প্রদান করে স্থিতিশীলতা অর্জন
করতে পারে।
প্রশ্ন: পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে কেন?
উত্তর: পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে সূর্যের মহাকর্ষ বলের কারণে। সূর্য পৃথিবীকে সব সময় নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখে, আর এই আকর্ষণই পৃথিবী তার কক্ষপথে ধরে রাখে। এখানে সূর্যের টানই হলো কেন্দ্রমুখী বল, যা ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে কেন্দ্রবিমুখী বলের প্রভাবে বাইরে ছিটকে যেতে দেয় না। ফলে পৃথিবী নিরবচ্ছিন্নভাবে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করে।
প্রশ্ন: পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে ‘g’–এর মান
বেশি কেন?
উত্তর: পৃথিবী সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সব স্থান সমান দূরত্বে নয়। যেহেতু g–এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের ওপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে g–এর মানের পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর আকার মেরুতে কিছুটা চাপা ও বিষুবীয় অঞ্চলে প্রশস্ত। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সবচেয়ে কম হওয়ায় g–এর মান মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা