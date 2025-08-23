পরীক্ষা

বাউবির বিএ ও বিএসএস প্রোগ্রাম: ৭ দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ ও বিএসএস প্রোগ্রামে ২০২৫ ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছেছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত বহিঃ বাংলাদেশ (নিশ–২) বিএ ও বিএসএস প্রোগ্রামে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে (২০২৫ ব্যাচ) শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত বা বসবাসরত বৈধ বাংলাদেশি প্রবাসী বা অভিবাসী কিংবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আগ্রহী ব্যক্তিদের সেই দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিএ ও বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তি করা হবে।

ভর্তির যোগ্যতা

আবেদনকারীকে অবশ্যই এইচএসসি বা আলিম বা এ–লেভেল বা সরকার স্বীকৃত সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া বা ইতালির বৈধ অভিবাসী কিংবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হতে হবে।

শিক্ষাপ্রণালি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দূরশিক্ষণপদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ

বহিঃ বাংলাদেশ (নিশ–২) বিএ ও বিএসএস প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ তিন বছর ও ছয় সেমিস্টার–বিশিষ্ট। প্রতি সেমিস্টারের মেয়াদ ছয় মাস। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পাঁচ শিক্ষাবর্ষ।

সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত বৈধ বাংলাদেশি প্রবাসী বা অভিবাসী কিংবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আগ্রহী শিক্ষার্থীদের দূতাবাসের এ প্রোগ্রামে ভর্তি করা হবে
ছবি: সংগৃহীত

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যা লাগবে

১. প্রার্থীর সম্প্রতি তোলা ছবি ও স্বাক্ষরের স্ক্যান কপি।

২. এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সনদের স্ক্যান কপি।

৩. এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সনদের স্ক্যান কপি।

৪. জাতীয় পরিচয়পত্র বা স্মার্ট কার্ড বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি।

৫. পাসপোর্টের স্ক্যান কপি।

৬. বসবাসের অনুমতি কার্ডের স্ক্যান কপি।

৭. ভর্তির ফি জমাদানের প্রমাণের স্ক্যান কপি।

দরকারি তথ্য

১. আবেদন ফরমে শিক্ষার্থীর নিজের নাম, জন্মতারিখ ও মা–বাবার নাম অবশ্যই এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সনদ অনুযায়ী হুবহু লিখতে হবে।

২. শিক্ষার্থীর সনদের সঙ্গে এনআইডি বা পাসপোর্টে উল্লিখিত তথ্যের (নাম বা জন্মতারিখ) গরমিল দেখা গেলে এসএসসি পরীক্ষার সনদের তথ্যকেই সঠিক বলে বিবেচনা করা হবে।

ভর্তির বিস্তারিত সময়

১. ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ক্লাস শুরু: ২৪ অক্টোবর ২০২৫ (সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও ওমান)।

২৬ অক্টোবর ২০২৫ (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালি)।

যোগাযোগ

১. বাংলাদেশ দূতাবাস: সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

২. ডিন, এসএসএইচএল, বাউবি: [email protected]

৩. ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক প্রোগ্রাম উইং, বাউবি:

*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

