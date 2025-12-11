প্রাথমিক মেধা যাচাই পরীক্ষা—বিজ্ঞান
বীজের বিস্তরণ মাতৃ উদ্ভিদ থেকে
বিজ্ঞান: সংক্ষেপে উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: খাদ্যজাল ও খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর: একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল একত্র হয়ে খাদ্যজাল তৈরি করে। বাস্তুসংস্থানে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শক্তি প্রবাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হলো খাদ্যশৃঙ্খল।
প্রশ্ন: বীজের বিস্তরণ বলতে কী
বোঝ?
উত্তর: মাতৃ উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন স্থানে বীজের ছড়িয়ে পড়াই হলো বীজের বিস্তরণ।
প্রশ্ন: উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে?
উত্তর: উদ্ভিদ সূর্যের আলো, পানি ও বায়ু থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে।
প্রশ্ন: খাদ্যশৃঙ্খল কী?
উত্তর: বাস্তুসংস্থানে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শক্তি প্রবাহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াই হলো খাদ্যশৃঙ্খল।
প্রশ্ন: বাস্তুসংস্থান কী?
উত্তর: কোনো স্থানের সব জীব ও জড় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়াই হলো ওই স্থানের বাস্তুসংস্থান।
প্রশ্ন: খাদ্যজাল কীভাবে তৈরি হয়?
উত্তর: একাধিক খাদ্যশৃঙ্খল একত্র হয়ে খাদ্যজাল তৈরি করে।
প্রশ্ন: খাদ্যশৃঙ্খলের শুরু কোথা থেকে?
উত্তর: সবুজ উদ্ভিদ থেকেই প্রতিটি খাদ্যশৃঙ্খল শুরু।
প্রশ্ন: পরিবেশদূষণ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। ফলে পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবেশ যখন জীবের জন্য ক্ষতিকর, তখন তাকে পরিবেশদূষণ বলে। বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে।
প্রশ্ন: বায়ুদূষণের ফলে কী হয়?
উত্তর: বায়ুদূষণের ফলে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, অ্যাসিড বৃষ্টি হয়।
এ ছাড়া মানুষ ফুসফুসের ক্যানসার, শ্বাসকষ্টজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।
প্রশ্ন: পরিবেশ সংরক্ষণের পাঁচটি উপায় লেখ।
উত্তর: পরিবেশ সংরক্ষণের পাঁচটি উপায় হলো—
১. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার কমানো।
২. গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা, গাড়ি কম ব্যবহার করে হাঁটার অভ্যাস করা।
৩. কলকারখানার বর্জ্য, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি পরিশোধন করে বাইরে ফেলতে হবে।
৪. ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।
৫. জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা