পরীক্ষা

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু ২০ ডিসেম্বর, দেখুন রুটিন

পড়াশোনা ডেস্ক
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষাফাইল ছবি: প্রথম আলো

২০২৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর শুরু হবে। চার দিনব্যাপী এ পরীক্ষা ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। বৃত্তি পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

ব্র্যাকের মেধাবিকাশ বৃত্তি কলেজশিক্ষার্থীদের জন্য, মাসে পাবে ৫,০০০ টাকা

বৃত্তি পরীক্ষা সময়সূচি—

  • ২০ ডিসেম্বর, রোববার: বাংলা

  • ২১ ডিসেম্বর, সোমবার: ইংরেজি

  • ২২ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: প্রাথমিক গণিত

  • ২৩ ডিসেম্বর, বুধবার: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান।

দরকারি তথ্য—

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ৩০ মিনিট বরাদ্দ থাকবে।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

আরও পড়ুন

ক্যাডেট কলেজে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি, নম্বর কমল, আবেদন শুরু ১ নভেম্বর

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন