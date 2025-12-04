জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান : প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন অ্যামিবায়

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা—বিজ্ঞান : প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন অ্যামিবায়
বিজ্ঞান: সংক্ষিপ্ত উত্তর–প্রশ্ন
প্রশ্ন: কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহের বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহে নতুন কোষ তৈরি হয়, যা দৈহিক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ফলে টিস্যু ও অঙ্গের আকার বড় হয়। একটি মাত্র কোষ বারবার বিভাজনের ফলে লাখ লাখ কোষ সৃষ্টি হয়ে বহুকোষী জীবের বিশাল দেহ গঠিত হয় বা কোষ বিভাজনে জীবদেহের বৃদ্ধি হয়।
প্রশ্ন: অ্যামিবার কোষ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন?
উত্তর: অ্যামিবার অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে। এ ধরনের বিভাজনে নিউক্লিয়াসটি প্রথমে ডাম্বেলের আকার ধারণ করে। এরপর প্রায় মাঝ বরাবর সংকুচিত হয় এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। একই সময়ে সাইটোপ্লাজমও মাঝ বরাবর সংকুচিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এ ধরনের বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। তাই একে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।
প্রশ্ন: জীবের বংশগতির ধারা রক্ষায় কোষ বিভাজনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: জীবের বংশগতির ধারা রক্ষায় কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ। মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে জননকোষ বা গ্যামেট তৈরি হয়। যেখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়, ফলে প্রজননের সময় জিনগত বৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। মাইটোসিস বিভাজন দেহকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, যা জীবের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।
মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, প্রভাষক সরকারি রূপনগর মডেল কলেজ, ঢাকা