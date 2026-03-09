পরীক্ষা

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৬–এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা পর্যালোচনা ও অনুমোদনসংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় সভায় ‘প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৬’ অনুমোদিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ মার্চ ২০২৬) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক চিঠিতে এ তথ্য জানা যায়। চিঠিটি সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা পর্যালোচনা ও অনুমোদনসংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয় সভায় অনুমোদন করা ‘প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৬’ এতৎসঙ্গে সংযুক্তসহকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানো হলো।

