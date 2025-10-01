জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিন, ১৩ অক্টোবর শুরু

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিন, ১৩ অক্টোবর শুরু
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য ঘোষণা করা হয়েছে।
অনলাইনে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা প্রদর্শন—
শিক্ষার্থীদের তথ্যসংবলিত সম্ভাব্য তালিকা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট এ ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে দেওয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ১৩ অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে নিচের প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ (eFF) সম্পন্ন করতে হবে।
দরকারি তথ্য
ক. প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে OEMS/eFF এ ক্লিক করে EIIN ও Password দিয়ে Login করে Probable list এ যেতে হবে এবং Print করে হার্ড কপিতে লাল কালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ সালের নীতিমালার আলোকে পরীক্ষার্থী Select করতে হবে।
খ. উক্ত হার্ড কপি Probable list এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শন করে Probable list থেকে Select করতে হবে।
গ. Temporary List Print করে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজন হলে Select/ UnSelect করা যাবে।
ঘ. চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করার পর Pay Slip Print বাটন এ ক্লিক করে অবশ্যই Pay Slip প্রিন্ট করতে হবে। কাছের সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালি সেবা চালু আছে) Pay Slip এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। Pay Slip প্রিন্ট করার পর নতুন করে Select/ UnSelect করা যাবে না।
ঙ. ফি-এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Final submit ও Final Candidate List Print বাটন Active হবে।
চ. Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন।
ছ. Final submit বাটন এ ক্লিক করে অবশ্যই Final submit করতে হবে। অন্যথায় ফরম পূরণ সম্পূর্ণ হবে না।
জ. Final submit সম্পূর্ণ না হলে প্রবেশপত্র দেওয়া হবে না।
পরীক্ষার ফি
পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর করা প্রিন্ট কপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক কপি সংরক্ষণ করতে হবে।
ফি জমার সর্বশেষ তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫।
ক. পরীক্ষার ফি প্রতি পরীক্ষার্থী: ৪০০ টাকা।
খ. কেন্দ্র ফি প্রতি পরীক্ষার্থী: ২০০ টাকা (কেন্দ্র নির্ধারণ হওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র সচিবকে প্রদান করতে হবে)।
গ. অনলাইনে ফরম পূরণ (eFF): ১৩ অক্টোবর হতে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
পরীক্ষার মাধ্যম—
বাংলা বা ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানকে পরীক্ষার্থীরসংখ্যা উল্লেখ করে এক কপি তালিকা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে হাতে হাতে ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোনো অসুবিধা হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন
কোনো অবস্থাতেই এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন করা শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে মা–বাবা বা অভিভাবকের বদলির বা যুক্তিসংগত অন্য কোনো কারণে নিয়মানুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে থাকলে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর নীতিমালার আলোকে তার ফরমপূরণ করতে হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়
নিচের পাঁচটি বিষয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
১. বাংলা (১০১) — পূর্ণমান- ১০০,
২. ইংরেজি (১০৭) —পূর্ণমান- ১০০,
৩. গণিত (১০৯) —পূর্ণমান- ১০০,
৪. বিজ্ঞান (১২৭) —পূর্ণমান- ৫০,
৫. বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় (১৫০) —পূর্ণমান -৫০।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: